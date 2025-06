Burkina-Faso–Éducation–Bibliothèque-Rénovation

La bibliothèque centrale de l’Université Ki-Zerbo double ses capacités d’accueil et fait peau neuve

Ouagadougou, 27 juin 2025 (AIB)-Le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, a inauguré, vendredi, la Bibliothèque universitaire centrale (BUC) rénovée de l’Université Joseph Ki-Zerbo qui passe de 300 à 600 places avec une possibilité d’extension de 1000 places.

L’inauguration s’est faite en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Pr Adjima Thiombiano, et le représentant résident de la Banque mondiale, Hamoud Abdel Wedoud Kamil, parrain de l’événement.

Entièrement réhabilitée grâce au soutien financier de la Banque mondiale dans le cadre du Projet d’appui à l’enseignement supérieur (PAES), la bibliothèque voit sa capacité d’accueil doubler, passant de 300 à 600 places, avec une possibilité d’extension à 1 000.

Les usagers disposeront désormais de nouveaux espaces d’étude confortables, d’un fonds documentaire enrichi, d’équipements numériques modernes et d’une sécurité renforcée.

Dans son discours, le Premier ministre a salué cette réalisation comme un symbole fort de l’engagement du gouvernement en faveur de l’éducation et de l’innovation. « La connaissance est une arme puissante, et la bibliothèque est le lieu par excellence où elle s’affûte. Faites-en bon usage pour forger des esprits critiques et éclairés, nécessaires à la construction d’un Burkina Faso résilient et prospère », a-t-il exhorté.

Le président de l’Université Joseph Ki-Zerbo, Pr Jean-François Silas Kobiané, a également exprimé sa gratitude envers les autorités et les partenaires pour la réalisation de ce projet structurant.

Il a rappelé que la bibliothèque, inaugurée initialement dans les années 1980, constitue un patrimoine intellectuel et scientifique de premier plan, répondant désormais aux besoins croissants de la communauté académique.

Cette rénovation s’inscrit dans une dynamique de modernisation des infrastructures universitaires, conformément à la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour un enseignement supérieur de qualité, inclusif et accessible à tous.

Agence d’information du Burkina

OS/ATA