Kuilsé/Maladies oculaires: Une campagne gratuite de dépistage et de chirurgie prévue du 1er au 8 décembre 2025

Kaya, 22 nov. 2025(AIB)-« Une bonne vue impacte positivement une bonne qualité de vie », a affirmé le président de l’association Wend La Lafi, Dr Ahmed Malick Koama, invitant les populations des Kuilsés à participer massivement à la campagne gratuite de sensibilisation, de dépistage et de chirurgie sur les maladies oculaires, prévue du 1er au 8 décembre 2025 à Boussouma.

Agence d’information du Burkina (AIB): Vous avez récemment initié une campagne gratuite de sensibilisation et de dépistage des maladies oculaires. Qu’est-ce qui vous a motivé à lancer cette initiative ?

Dr Ahmed Malick Koama (AMK): En tant qu’acteurs de la santé communautaire, nous œuvrons depuis des années sous la bannière de l’association Wend La Lafi, dont l’un des objectifs majeurs est de promouvoir la santé communautaire, notamment en ce qui concerne les maladies oculaires. Nous intervenons dans le dépistage des maladies oculaires et la prise en charge par chirurgie des cas de cataracte. Bien entendu, depuis des années d’engagement en faveur de la santé communautaire, l’accompagnement de nos autorités sanitaires ne nous a jamais fait défaut.

(AIB): Comment le ministère de la Santé vous accompagne-t-il concrètement ?

AMK: Le ministère de la Santé nous accompagne à travers nos activités. En effet, nous avons une convention de partenariat avec ce ministère. Lorsque nous voulons mener nos activités, nous adressons une correspondance pour l’en informer. Nous avons toujours bénéficié d’un avis favorable du ministère et de son accompagnement technique via la direction de la prévention et du contrôle de la maladie, ainsi que le Centre national de lutte contre la cécité. Au niveau régional, nous bénéficions également de l’appui des différentes directions régionales des localités d’intervention.

AIB: Qu’en est-il exactement de la campagne gratuite de dépistage, de chirurgie de la cataracte et de sensibilisation programmée à Boussouma dans la région du Kuilsé, du 1er au 8 décembre 2025 ?

AMK: Pour cette campagne spécifique et comme à l’accoutumée, nous avons obtenu l’avis favorable et l’appui technique de la direction de la prévention et du contrôle de la maladie, ainsi que de la direction régionale de la santé dans le Kuilsé. Il faut noter que nous avons également l’appui du médecin-chef de district de Boussouma. Pendant une semaine, nous allons mener une campagne de sensibilisation, de dépistage et de chirurgie contre la cataracte se déroulera. Nous procéderons gratuitement à des consultations ophtalmologiques de manière générale. Cela signifie que toutes les maladies oculaires seront prises en compte. Les cas de cataracte seront répertoriés et leur prise en charge sera effective au Centre médical de Boussouma, avec l’appui de la direction régionale et du district sanitaire de Boussouma.

AIB: Êtes-vous satisfait des campagnes de dépistage gratuit que vous avez organisées depuis longtemps ? Autrement dit, y a-t-il une adhésion des populations à vos initiatives ?

AMK: Il faut dire que nous avons constaté qu’il existe un véritable besoin de soins oculaires au sein de la population. Cela implique une forte mobilisation des populations lors de nos campagnes. À chaque fois, nous découvrons, au cours des dépistages, des cas de glaucome en plus des cas de cataracte. Comme vous le savez, ces maladies oculaires nécessitent une prise en charge et un suivi dans des milieux spécialisés. Nous découvrons aussi des cas d’autres maladies oculaires chez les enfants, notamment des cas d’amétropie. Dans ces cas, nous corrigeons ces problèmes à l’aide de lunettes correctrices que nous proposons aux patients concernés. Ces lunettes parviennent à corriger la vue des enfants détectés.

AIB: Justement, parlant des maladies oculaires chez les enfants, avez-vous un partenariat avec des établissements scolaires pour toucher ce public cible ?

AMK: Nous avons eu l’autorisation, par le passé, de mener des activités dans les établissements scolaires. Nous travaillons dans ce sens pour aider à améliorer la vue des enfants en milieu scolaire. Souvent, ce sont les enseignants qui alertent les parents sur les problèmes oculaires auxquels sont exposés les élèves. Nous agissons ainsi pour trouver des solutions adaptées, notamment par la correction de la vue. Notre souhait véritable est de disposer d’une fiche médicale pour chaque enfant afin d’assurer un suivi permanent. Nous devons faire l’acuité visuelle des enfants dès la rentrée pour que ceux qui ont des problèmes de vue puissent être pris en charge de manière adéquate.

AIB: Pourquoi avoir choisi Boussouma pour abriter cette campagne ?

AMK: En réalité, la campagne de dépistage et de sensibilisation a été initiée avec l’accompagnement d’une organisation non gouvernementale, à savoir Christian Service International, qui est basée à Boussouma. Cette ONG ne nous prive pas de son soutien dans nos initiatives de santé communautaire. Au contraire, elle agit en tout temps pour nous prêter main forte. Dès que nous avons été approchés par cette ONG pour cette campagne, nous avons marqué notre accord. Étant donné que, les années précédentes, nous avons mené une campagne identique, qui nous a permis de prendre en charge une centaine de patients, cette campagne actuelle est la suite logique de notre partenariat avec cette ONG. La campagne passée a permis de prendre en charge des patients de Boussouma ainsi que des localités environnantes. Notre approche vise à faire en sorte que les soins oculaires se rapprochent des populations. Ce ne sont pas forcément les populations qui doivent venir vers les centres de santé. Cela aide à prévenir de nombreuses maladies oculaires et participe à la santé des populations.

AIB: Quel message adressez-vous à vos partenaires ?

AMK: Nous saluons nos partenaires techniques et financiers en leur exprimant notre profonde gratitude pour cette noble initiative qui consiste à assister les populations en matière de santé oculaire. Les consultations et les chirurgies contre la cataracte sont gratuites, et ce grâce à l’appui de l’ONG Christian Service International. Nous saisissons cette opportunité pour lancer un appel aux populations de Ouagadougou, Ziniaré, Zorgho et d’autres localités à se mobiliser massivement pour prendre part à cette campagne gratuite, tant du point de vue des consultations que de la chirurgie. Ceux qui subiront la chirurgie contre la cataracte seront suivis sur place, au Centre médical de Boussouma, ou dans leur localité d’origine. Le suivi est essentiel après la chirurgie.

AIB: Votre structure a-t-elle pris toutes les dispositions pour assurer la prise en charge adéquate des malades en cas de forte mobilisation des populations cibles ?

AMK: L’objectif est de susciter l’engouement des personnes pour la prévention et la prise en charge des maladies oculaires. Par conséquent, toutes les dispositions sont prises pour couvrir la forte demande des populations, avec l’appui technique de la direction régionale de la santé du Kuilsé. Nous avons une expérience en la matière, puisque nous organisons des séances de dépistage comme celle qui a eu lieu à la Place de la Nation à Ouagadougou. Les ressources humaines seront mobilisées au niveau central, régional et au sein du personnel sanitaire de l’association pour faire face efficacement à la situation.

AIB: Quel appel lancez-vous aux populations concernant la campagne ?

AMK: J’appelle les populations, sans discrimination aucune, à ne pas hésiter à prendre part à la campagne. C’est un véritable tremplin de soins pour la santé oculaire, avec à la clé la chirurgie contre la cataracte pour ceux qui en ont besoin.

AIB: Quelles sont vos perspectives après la campagne gratuite de dépistage et de sensibilisation ?

AMK: Nous allons mettre en œuvre cette campagne dans les mois à venir dans d’autres régions, toujours avec l’accompagnement des autorités sanitaires. En attendant, nous allons nous concentrer sur la présente campagne et, surtout, sur le suivi des patients avant de programmer d’autres campagnes similaires. Nous sommes ouverts à toute demande de dépistage et de sensibilisation émanant des populations qui expriment le besoin. La question de la santé oculaire étant notre sacerdoce. Comme nous l’avons dit plus haut, toutes nos actions sont, au préalable, soumises à l’autorisation et à l’accompagnement des autorités sanitaires.

AIB: Avez-vous un mot pour clore notre entretien ?

AMK: Je voudrais témoigner toute ma gratitude aux autorités sanitaires, notamment la direction de la prévention et du contrôle de la maladie, ainsi qu’au Centre national de lutte contre la cécité. Nos autorités sanitaires ont fait de la santé oculaire une de leurs priorités. En tant qu’acteurs d’associations, nous ne faisons qu’accompagner la dynamique déjà amorcée par nos autorités. Nous continuons de solliciter leur soutien pour aller vers les populations des régions où le besoin d’intervention se fait sentir. Nous souhaitons dépister les enfants dans les écoles les plus reculées et aider nos mamans dans les différents villages et régions du Burkina Faso. Une vie épanouie prend en compte la qualité de la vision. Une bonne vue impacte positivement une bonne qualité de vie. Nous témoignons également notre reconnaissance à Christian Service International pour son engagement constant en faveur de la santé oculaire au profit des populations. Nous espérons atteindre plus de 1000 personnes pour cette campagne spécifique, avec un objectif de 100 à 150 patients par jour.

Numéros utiles : 70895499 / 79417970 / 66211878

Agence d’information du Burkina

