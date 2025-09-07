BURKINA-KOURWEOGO-AGRICULTURE-SECURITE-ALIMENTAIRE

Kourwéogo : Une campagne agricole encourageante mais une sécurité alimentaire encore fragile

Boussé, 5 sept. 2025 (AIB) –Les membres du comité technique du conseil provincial de sécurité alimentaire, a tenu, le jeudi 4 septembre 2025 à Boussé, sa première session de l’année 2025. La direction provinciale en charge de l’Agriculture du Kourweogo, a donné un aperçu du déroulement de la campagne agricole humide dans la province.

La campagne humide 2025-2026 dans la province du Kourwéogo s’annonce globalement prometteuse malgré un démarrage difficile marqué par l’irrégularité des pluies.

« La sécurité alimentaire des ménages reste fragile, en raison des stocks céréaliers paysans bas et d’une couverture partielle des besoins », a indiqué le directeur provincial en charge de l’Agriculture du Kourweogo, Rodrigue Loboué.

Selon les conclusions présentées lors de la rencontre, les premières pluies ont été enregistrées en avril, mais avec une mauvaise répartition jusqu’en juin, provoquant des retards dans les opérations culturales. La reprise en juillet a permis une bonne physionomie des cultures.

Dans la communication de l’agent technique, Siaka Ouattara, à la date du 31 août 2025, les communes de Boussé, Niou, Sourgoubila et Toéghin, ont enregistré des hauteurs de pluies supérieures à celles de 2024, tandis que la commune de Laye connait un déficit pluviométrique.

La situation phytosanitaire est jugée calme, malgré des attaques de chenilles légionnaires sur 9 hectares de maïs, maîtrisées grâce à des traitements.

Au titre des soutiens, M. Ouattara a indiqué que le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, avec l’appui de ses partenaires, a renforcé les appuis aux producteurs.

« On note notamment 609 hectares labourés à prix subventionné, 341,5 hectares de bas-fonds aménagés, ainsi que la distribution de 91,2 tonnes de semences améliorées et de 875,8 tonnes d’engrais, soit une augmentation de 40 à 48% par rapport à 2024. Des appuis en production animale, en semences fourragères et en microprojets financés par le PRECEL et le P2P2RS complètent ces interventions », a-t-il dit.

Sur le plan alimentaire, l’agent technique a ajouté que les marchés sont régulièrement approvisionnés par les commerçants, mais les stocks paysans demeurent bas.

Pour lui, les prix des principales denrées ont cependant enregistré une baisse en août 2025 par rapport à l’année précédente. Les ménages s’adaptent en recourant aux boutiques SONAGESS ou à la vente d’animaux pour se procurer des céréales.

Le bilan fourrager de la province est estimé à une couverture de 7 à 9 mois, tandis que la couverture céréalière reste partielle, confirmant selon lui, la vulnérabilité persistante des ménages.

Les participants ont recommandé la poursuite de la mise en œuvre des plans de riposte à travers les appuis en vivres et intrants, la consolidation des aménagements hydro-agricoles et le renforcement de la synergie entre acteurs du développement rural, afin de garantir une sécurité alimentaire durable dans la province du Kourwéogo.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/oo