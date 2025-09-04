BURKINA-KOURWEOGO-DRAME

Kourweogo : Un agriculteur foudroyé dans son champ

Boussé, 3 sept. 2025 (AIB)- La population de Boussé est sous le choc après la découverte, le matin du mercredi 3 septembre 2025, du corps sans vie d’un agriculteur dans un champ situé au secteur 2 de la ville.

Selon les témoignages recueillis, l’homme âgé d’une cinquantaine d’années, aurait été foudroyé la veille, le mardi 2 septembre 2025 aux environs de 15 heures, alors qu’une pluie s’abattait sur la localité.

« Comme il n’était pas rentré le soir, nous avons entrepris des recherches. C’est ainsi que nous l’avons retrouvé sans vie, couché sous un arbre où il avait sans doute cherché refuge », a confié un membre de sa famille, Natigsimanegba Ouédraogo.

Après les constats d’usage effectués par la police et une cérémonie rituelle dirigée par les forgerons, le défunt a été inhumé sur place, conformément aux coutumes.

Agence d’information du Burkina

DB/SZ/hb/oo