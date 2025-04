BURKINA-KOURWEOGO-TRESORERIE-PRINCIPALE-PASSATION

Kourweogo/Trésorerie principale : Boureima Ouattara s’engage à atteindre les objectifs qui lui sont assignés

Boussé, 15 avril 2025 (AIB)-L’inspecteur du Trésor, Boureima Ouattara, s’est engagé, ce mardi 15 avril 2025 à Boussé, à atteindre les objectifs qui lui sont assignés, lors de son installation à la tête de la Trésorerie principale de la province du Kourwéogo.

La cérémonie a connu la présence des inspecteurs vérificateurs, des autorités administratives et des corps constitués de la localité.

Nommé en conseil des ministres du 12 mars 2025, Boureima Ouattara a été installé dans ses nouvelles fonctions de Trésorier principal de la province du Kourweogo, par le Haut-commissaire de la province, Mahamadi Congo.

Le nouveau trésorier principal a exprimé sa reconnaissance envers les autorités du ministère de l’Economie et des finances pour la confiance placée en lui.

« Je mesure l’ampleur des tâches et des défis qui m’attendent dans cette province, mais je voudrais vous rassurer dès à présent de ma détermination et de mon engagement à atteindre les objectifs qui me sont assignés », a affirmé Boureima Ouattara.

Il a insisté sur la nécessité d’une synergie d’action entre les services déconcentrés de l’Etat afin d’assurer une mobilisation optimale des ressources financières et une gestion rigoureuse des fonds publics.

M. Ouattara a exhorté ses collaborateurs à redoubler de dévouement, en rappelant la devise du Trésor public : « La quête permanente de l’excellence ».

Son trésorier principal sorti, Sadou Nabaloum, a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires techniques et administratifs de la province pour leur appui tout au long de son mandat.

Il a souhaité plein succès à son successeur dans l’accomplissement de ses missions.

Le Haut-commissaire de la province du Kourweogo, Mahamadi Congo, a salué le professionnalisme de M. Nabaloum et son engagement au service du développement de la province.

Il a également réitéré son soutien au nouveau trésorier principal et l’a rassuré de sa disponibilité à accompagner ses actions.

La cérémonie marque un tournant dans la gestion des finances publiques au Kourwéogo, avec l’arrivée d’un nouveau responsable déterminé à poursuivre les efforts de modernisation et de transparence au sein de l’administration financière provinciale.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/bz