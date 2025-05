BURKINA-KOURWEOGO-COUTUME-FETE-TANSOABA

Kourweogo/ »Tansoaba Daaga » : Un évènement culturel qui sensibilise sur les valeurs ancestrales et la cohésion sociale

Boussé, 24 mai 2025 (AIB)–La commune de Boussé, a accueilli la 3e édition du « Tansoaba Daaga », un événement culturel et éducatif, le samedi 24 mai 2025 à Boussé, sous le thème : « La responsabilité et l’implication des Tansobendamba, guerriers traditionnels, en période d’insécurité». La cérémonie s’est tenue en présence des autorités coutumières et administratives.

Selon le Tansoaba de Boussé, porteur de l’événement, cette initiative vise à sensibiliser la jeune génération sur le rôle et la place des Tansoaba dans la société traditionnelle.

Autrefois garants de la sécurité des populations, ces guerriers représentaient un pilier fondamental de la protection communautaire.

«L’idée d’organiser cet événement découle du contexte sécuritaire préoccupant que connaît notre pays depuis près d’une décennie », a-t-il déclaré.

Le parrain de la cérémonie, le Président- directeur- général (PDG) de Savane Médias, Aboubacar Zida dit ‘’Sid naaba’’, a animé un exposé sur la place des tansoaba dans l’organisation de la société moaga, les valeurs qu’ils incarnent et les équipements traditionnels des guerriers Tansoaba.

Il a noté 3 éléments qui constituent la force du guerrier, son courage, la puissance de ses armes et sa connaissance de l’art des guerres.

A la suite de cette communication plusieurs notabilités coutumières ont apporté leurs contributions.

Le chef coutumier de Nabraboogo, le Naaba Saonré et le président des tradipraticiens du Burkina, le Manégré Naba Samen, ont également salué l’initiative.

Ils ont insisté sur l’importance de pérenniser de telles rencontres pour transmettre les savoirs ancestraux, rappelant que les Tansoaba ont longtemps constitué une barrière de protection entre les populations autochtones et les envahisseurs dans les temps anciens.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Boussé, Issaka Ganemtoré, représentant le Haut-commissaire, s’est félicité de cette initiative qui, selon lui, « instruit et sensibilise plus d’un sur les valeurs ancestrales et la cohésion sociale ».

« Tansoaba Daaga » s’affirme ainsi comme un espace de transmission intergénérationnelle et de valorisation des héritages culturels en phase avec les défis sécuritaires contemporains.

Agence d’information du Burkina

DB-SZ/hb/yo