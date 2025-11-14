BURKINA-KOURWEOGO-SANTE-INFRASTRUCTURE

Kourwéogo/Santé : Un nouveau CSPS à Boussé pour renforcer l’accès aux soins de santé

Boussé, 13 nov. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Boussé, Issiaka Ganamtoré, a présidé, le jeudi 13 novembre 2025, la cérémonie d’ouverture du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du bien-être, situé au secteur n°2 de la commune de Boussé. Cette infrastructure, initiée par l’Association union pour la santé et le bien-être (AUSB), vise à rapprocher davantage les soins des populations pour une meilleure couverture sanitaire de la province.

La cérémonie d’ouverture du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du bien-être, a réuni, le jeudi 13 novembre 2025, les autorités administratives, coutumières, religieuses, sanitaires et communales, ainsi que des représentants des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers.

Le président de l’Association union pour la santé et le bien-être (AUSB), Seydou Coulibaly, a indiqué que la création du CSPS du Bien-Être répond à un besoin réel des populations en matière d’accès aux soins de qualité.

Selon lui, le centre vient en appui aux structures publiques pour offrir des services de prévention, de soins et de suivi sanitaire, en conformité avec les orientations du ministère en charge de la Santé.

Le représentant du district sanitaire de Boussé, Moumouni Tapsoba, a salué l’initiative et réaffirmé l’accompagnement des services techniques pour faire du centre un maillon fort du dispositif sanitaire local.

Le président de la délégation spéciale communale de Boussé, Issiaka Ganamtoré, représentant le Haut-commissaire du Kourwéogo, a félicité l’AUSB pour cette action citoyenne qui vient renforcer les efforts de l’État et de la commune en matière de santé communautaire.

« Ce CSPS illustre le partenariat fécond entre l’État, la société civile et les communautés », a-t-il souligné.

La visite guidée des locaux a permis aux invités de découvrir les infrastructures du centre, composé de deux bâtiments abritant une maternité, une unité de médecine générale, une salle de consultation, une salle de soins, deux salles d’observation de quatre lits chacune, un dépôt pharmaceutique, des bureaux administratifs et des latrines.

Le CSPS est animé par huit agents de santé, dont deux infirmiers, une sage-femme, un agent itinérant de santé et du personnel de soutien.

Avec cette nouvelle infrastructure, la province du Kourwéogo se dote d’un outil supplémentaire pour renforcer la santé de proximité au profit des femmes, des enfants et de l’ensemble des populations de Boussé.

Agence d’information du Burkina

DB/HB/OO