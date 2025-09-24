BURKINA-KOURWEOGO-SOLIDARITE-MINES-DON-VIVRES

Kourweogo : Nord Gold Niou SA offre 145 tonnes de vivres aux familles vulnérables

Boussé, 23 sept. 2025 (AIB) – La société minière Nord Gold Niou SA, a remis, le mardi 23 septembre 2025 à Boussé, 145 tonnes de maïs aux familles et personnes vulnérables des villages impactés par ses activités, en présence des autorités provinciales et des représentants des bénéficiaires.

La remise des vivres aux familles et personnes vulnérables, s’est tenue à la maison des jeunes de Boussé par la société minière Nord Gold Niou SA.

Le représentant du directeur pays, Kayaba Kaboré, a indiqué que ce geste s’inscrit dans la responsabilité sociétale de la mine.

Selon lui, il vise à soutenir les ménages qui ont dû reprendre de nouvelles exploitations agricoles suite aux activités minières, mais aussi à accompagner les familles vulnérables en cette période de soudure.

M. Kaboré, a précisé que l’objectif de Nord Gold Niou SA n’est pas de se limiter à des soutiens ponctuels, mais de développer des projets structurants pour restaurer les moyens de subsistance des ménages impactés et de promouvoir l’autosuffisance alimentaire des communautés.

Le Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Mahamadi Congo, a salué ce geste et a rappelé l’importance du projet minier dans la quête de souveraineté économique du pays.

Il a invité les populations riveraines à la compréhension et à l’esprit de sacrifice pour l’intérêt national, tout en les exhortant à tirer profit des opportunités socioéconomiques offertes par l’exploitation minière.

Au nom des bénéficiaires, Rasmané Sankara, a exprimé sa gratitude à Nord Gold Niou SA et a souligné que ce don permettra de renforcer les réserves céréalières, notamment pour les familles qui ont cédé leurs terres.

Il a aussi plaidé pour l’employabilité et le recrutement des jeunes dans les activités de la mine.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/oo