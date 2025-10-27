BURKINA-KOURWEOGO-RELIGION-FETE-SAINT-LUC

Kourweogo : Les fidèles de la chapelle Saint Luc de Kaonghin célèbrent leur Saint patron dans la ferveur et la fraternité

Boussé, 27 oct. 2025 (AIB)-Les fidèles catholiques de la chapelle Saint Luc du village de Kaonghin, dans la commune de Boussé, ont célébré, le dimanche 26 octobre 2025, la fête de leur saint patron, Saint Luc. La cérémonie religieuse, placée sous le signe de l’unité et de la reconnaissance à Dieu, a mobilisé de nombreux fidèles venus de la paroisse de Donsin, de Boussé, ainsi que des ressortissants de la diaspora.

Officiée par l’abbé Arnaud Ouangrawa, la messe d’action de grâce, le dimanche 26 octobre 2025, a été un moment de prières et de méditation.

Dans son homélie, le célébrant a invité les fidèles à suivre l’exemple de Saint Luc, évangéliste et médecin, en étant des instruments de paix, de service et d’amour au sein de leur communauté.

Il a également exhorté les chrétiens à demeurer constants dans la foi, malgré les difficultés du moment et à prier sans relâche pour la paix et la sécurité au Burkina Faso.

« Nous devons être des témoins vivants de la Parole de Dieu, comme Saint Luc, et porter dans nos vies les valeurs d’humilité, de partage et de solidarité », a déclaré l’abbé Ouangrawa, avant de bénir les fidèles et leurs familles.

La célébration a connu la participation de plusieurs délégations venues des quatre secteurs que compte la chapelle Saint Luc (Tiendepalogo, Routenga, Golmidou et Kaonghin).

Ensemble, ils ont rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits et imploré son soutien pour l’année à venir.

Après la messe, placée à la fraternité, le village a vibré au rythme d’une foire.

Les fidèles ont partagé un repas communautaire dans la joie et la convivialité.

Pour le ressortissant de Kaonghin résidant à Ouagadougou, Gilbert Sawadogo, cette fête reste un moment fort de cohésion et de foi.

« Chaque année, nous venons remercier le Seigneur pour sa protection et lui confier nos familles, nos activités et notre pays », a-t-il indiqué.

Pour M. Sawadogo, c’est aussi l’occasion de rendre visite aux parents et de renforcer les liens, avant d’adresser une pensée de soutien aux Forces de défense et de sécurité engagées pour la paix.

Agence d’information du Burkina

