Kourwéogo : Les acteurs du développement rural de la province se concertent pour une bonne campagne de reforestation

Boussé, 27 mai 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Kourweogo, Mahamadi Congo, a présidé, le mercredi 28 mai 2025 à Boussé, une concertation provinciale axée sur la reforestation, avec les acteurs du développement rural de la province du Kourwéogo ; Cela a permis de dresser le bilan de la campagne 2024 et de poser les jalons pour celle de 2025.

La direction provinciale des Eaux et Forêts, a organisé une rencontre axée sur la reforestation, le mercredi 28 mai 2025 à Boussé, afin de dresser le bilan de la campagne 2024 et perspectives.

Selon le directeur provincial des Eaux et Forêts, Tasséré Ouédraogo, la campagne précédente a permis la mise en terre de 146 175 plants avec un taux de réussite estimé à 65%.

Ces efforts ont concerné 674,75 hectares reboisés, 9 370 mètres linéaires de haies vives et 2 800 mètres de plantations d’alignement. Les impacts sont la restauration de terres dégradées, enrichissement de forêts, protection de berges et embellissement d’espaces publics.

Malgré ces résultats jugés satisfaisants, M. Ouédraogo, a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts, au regard des nombreuses terres nécessitant des actions de restauration dans la province.

Le directeur provincial des Eaux et forêts, a appelé à une mutualisation des compétences et ressources des acteurs engagés dans la lutte contre la désertification.

Le chargé de suivi, Jean Jacques T. Bahiré, a déroulé les réalisations de l’Initiative grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS) en matière de restauration des sols.

Il a souligné, qu’à travers le Projet de restauration des écosystèmes en cours d’exécution dans la région du Plateau Central (PRE-PCL), la grande muraille verte intervient dans les communes de Laye, Toéghin, Niou et Boussé.

Ces interventions sur trois axes œuvrent à inverser la tendance à la dégradation des terres par la diffusion des bonnes pratiques, à améliorer les revenus des producteurs et des productrices par la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus basées sur la production de produits forestiers non ligneux et consolider la gouvernance de l’IGMRVSS.

« Dans ce cadre le PRE-PCL apporte son soutien aux acteurs locaux dans divers domaines », a mentionné le chargé de suivi.

Abordant la question des préparatifs de la campagne de reforestation 2025, les acteurs ont convenu de mettre en terre 300 000 plants soit 60 000 par commune.

Le Haut-commissaire de la province du Kourweogo, Mahamadi Congo, a félicité l’ensemble de la communauté pour les résultats obtenus.

Il a annoncé le choix porté sur la commune de Niou pour abriter la commémoration au niveau régional de la Journée nationale de l’arbre (JNA) et qu’un terrain de deux hectares a été dégagé pour accueillir l’évènement.

M. Congo a salué l’engagement des acteurs, a insisté sur l’importance de la sensibilisation des populations afin de favoriser une adhésion durable aux directives nationales de lutte contre la désertification et de faire de l’édition 2025 des JNA un succès ans le Kourwéogo.

