BURKINA-KOURWEOGO-MOIS-PATRIMOINE-LANCEMENT

Kourwéogo : Le Haut-commissaire exhorte les communautés de la province à faire connaître leurs patrimoines

Boussé, 18 avril 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Mahamadi Congo, a exhorté, ce vendredi 18 avril 2025 à Boussé, les communautés de la province, à faire connaître leurs patrimoines, matériels et immatériels, lors du lancement de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabè.

Le mois du patrimoine lancé le vendredi 18 avril 2025, est placé sous le signe de la valorisation culturelle et touristique, en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses et associatives.

Marquée par l’hommage aux couleurs nationales et diverses prises de parole, cette célébration vise à mettre en lumière les richesses culturelles locales tout en renforçant l’unité sociale à travers la mémoire collective.

Le Haut-commissaire de la province du Kourweogo, a souligné l’importance de cette période allant du 18 avril au 18 mai comme un moment privilégié pour revisiter l’héritage culturel et en extraire les valeurs qui forgent l’identité burkinabè.

Il a exhorté les communautés de la province à faire connaître leurs patrimoines, matériels et immatériels, et à encourager la pratique du tourisme endogène.

Mahamadi Congo, a également invité la diaspora à s’approprier cette dynamique culturelle pour valoriser la destination Kourwéogo.

« Cette célébration permet de renforcer la résilience des populations face aux défis actuels et de consolider la cohésion sociale à travers la redécouverte des repères culturels communs », a-t-il déclaré, insistant sur le rôle central de la culture dans le développement durable.

Placée sous le thème « Patrimoine culturel et développement économique », cette édition se veut également un levier de promotion du tourisme local.

Selon le Haut-commissaire, une meilleure mise en valeur du patrimoine local pourrait stimuler l’économie à travers l’essor des activités connexes au tourisme telles que l’artisanat, l’hôtellerie et la restauration.

Il a par ailleurs salué les efforts des acteurs culturels locaux et encouragé les initiatives visant à documenter, préserver et transmettre les savoirs traditionnels.

Le mois du patrimoine burkinabè, célébré chaque année à l’échelle nationale, vise à rappeler l’importance de la culture dans la construction d’un Burkina Faso résilient, prospère et solidaire.

Dans le Kourwéogo, plusieurs activités sont prévues tout au long du mois, notamment des visites de sites historiques.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/bz