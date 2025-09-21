BURKINA-KOURWEOGO-EDUCATION-SOUTIEN-SCOLAIRE

Kourweogo : L’association ‘’Ecole au Sahel Burkina’’ offre 21 tonnes de riz à des élèves parrainés

Boussé, 19 sept. 2025 (AIB) – L’association « Ecole au Sahel » (EAS) Burkina, a remis, le vendredi 19 septembre 2025 à Boussé, 21 tonnes de riz à 242 élèves et apprenants parrainés dans la province du Kourwéogo, afin de favoriser leur maintien et leur réussite scolaire.

La cérémonie de remise des vivres s’est tenue le vendredi 19 septembre 2025, au siège de l’association à Boussé, en présence des autorités provinciales en charge de l’action humanitaire et de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle.

Selon le coordonnateur de l’association« Ecole au Sahel » (EAS) Burkina, Christophe Kaboré, cette remise de vivres, qui équivaut à un sac de 50 kg de riz par famille, constitue un appui pour les parents en ce début d’année scolaire.

« L’objectif est de contribuer à la scolarisation, au maintien et à l’achèvement du cursus des enfants issus de familles démunies », a-t-il expliqué.

En plus des vivres, EAS Burkina apporte un soutien multiforme aux enfants parrainés.

L’association prend en charge les frais de scolarité, fournit des kits scolaires, assure un suivi sanitaire et nutritionnel et facilite l’accès à la documentation.

Elle accompagne également les jeunes en situation d’apprentissage de métier, à travers des dons d’équipements et de moyens de déplacement.

Depuis sa création en 2012 dans la province du Kourwéogo, EAS Burkina a permis à plus de 160 jeunes d’achever leur parcours scolaire ou leur formation professionnelle.

Plusieurs d’entre eux exercent aujourd’hui dans différents secteurs de l’administration publique et du privé, témoignant de l’impact positif de cette initiative.

Les autorités présentes ont salué l’engagement de l’association et ont invité les parents à renforcer leur implication dans le suivi éducatif de leurs enfants, qu’ils soient scolarisés ou apprentis.

Elles ont souligné que l’éducation demeure une responsabilité partagée, nécessitant l’engagement conjoint des partenaires, des familles et de l’Etat.

Pour les bénéficiaires, ce geste constitue un soulagement, car il allège les charges alimentaires des ménages et crée de meilleures conditions pour la réussite des enfants.

Avec ce nouveau don, l’association réaffirme sa volonté d’accompagner les familles vulnérables et de contribuer à l’amélioration du système éducatif au Burkina Faso, en particulier dans la province du Kourwéogo.

Agence d’information du Burkina

