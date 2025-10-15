BURKINA-KOURWEOGO-POLICE-CIVISME-SENSIBILISATION

Kourweogo : La police sensibilise les élèves sur la discipline et le civisme

Boussé, 13 oct. 2025 (AIB)- Le commissariat central de police de Boussé mène, depuis le 2 octobre 2025, une série d’activités de sensibilisation et de soutien au profit des élèves de la commune. Ce lundi 13 octobre 2025, une délégation conduite par le commissaire principal, Ousmane Nakanabo, a pris part à la cérémonie de montée des couleurs au lycée Sabcé.

Selon le commissaire Ousmane Nakanabo, cette activité s’inscrit dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Elle vise à renforcer chez les jeunes les valeurs de discipline, de civisme et de patriotisme.

Durant deux semaines, la police organise des tournées dans les écoles primaires, les lycées et collèges de la commune pour sensibiliser les élèves à la responsabilité citoyenne et au respect des symboles de l’État.

A l’issue de la cérémonie de montée des couleurs nationales, le proviseur du lycée de Sabcé, Léon Zongo, a présenté aux participants le message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, relatif à la deuxième phase des journées d’engagement patriotique.

Le message met l’accent sur la discipline, la protection du bien public, la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite, ainsi que la promotion d’un Burkina intègre et prospère.

M. Zongo, a exhorté les élèves à traduire ces valeurs dans leurs comportements quotidiens, notamment par le respect des règles scolaires et la préservation des biens communs.

Pour sa part, le commissaire Nakanabo a rappelé que la réussite scolaire passe par la discipline.

Il a invité les élèves à s’approprier les orientations de la révolution progressiste populaire et à s’engager pour la responsabilité, l’intégrité et le patriotisme.

En plus des séances de sensibilisation, la police prévoit des conférences publiques sur la sécurité routière et la lutte contre la consommation de substances psychotropes.

Une équipe mobile procédera également à l’établissement de cartes d’identité burkinabè au profit des élèves.

Le commissariat central de Boussé a réaffirmé sa disponibilité à accompagner les établissements scolaires tout au long de l’année.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/oo