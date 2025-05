BURKINA-KOURWEOGO-JOURNEE-COUTUMES-CELEBRATION

Kourweogo/Journée des coutumes et traditions : Une célébration placée sous le signe du retour de la paix

Boussé, 16 mai 2025 (AIB)-La journée des coutumes et traditions a été célébrée le 15 mai 2025 à Boussé dans la ferveur.

Entre libation et immolation d’animaux, les coutumiers ont imploré les mânes des ancêtres pour la victoire sur les forces hostiles à la reconquête de l’intégrité territoriale et le retour de la paix.

La 2e édition de la journée dédiée aux cultes des ancêtres a été marquée à Boussé le jeudi 15 mai 2025, par des rituelles sacrificielles, des dégustations de mets locaux et de prestations d’artistes traditionnels.

A Pouloupoukou comme à Sandogo, au secteur 2 et 3, les fidèles des cultes ancestraux ont suivi avec dévotion les différentes étapes des rituelles.

Assis à même le sol, les sacrificateurs ont procédé à plusieurs types offrandes aux ancêtres.

La mémoire des devanciers a été ainsi invoquée pour la paix, la protection des gouvernants et l’ensemble des populations pour une bonne saison pluvieuse.

Les ancêtres ont aussi été l’objet de sollicitation pour la résolution de préoccupations individuelles pour la santé et la prospérité, mais également de reconnaissance à leurs endroits pour les vœux exaucés.

Les chefs coutumiers et des citoyens ont exprimé leur gratitude à l’endroit des autorités pour l’institution de cette journée.

Le Tansoaba, a souligné l’importance de cette journée qui pour lui, permet de valoriser les aïeux.

« Le 15 mai est une occasion, en plus des rituelles ordinaires de début et de fin d’hivernage, de rendre hommage à nos devanciers pour les richesses culturelles qu’ils nous ont légué », a-t-il indiqué.

Dans nos prières, a poursuivi le Tansoaba, les coutumiers ont demandé aux mânes des ancêtres le retour rapide à la paix et une protection pour nos plus hautes autorités.

Benjamin Bagré, VDP de la commune et Jean-Baptiste Ouarma, notable du quartier Yipala, ont exprimé leur satisfaction et ont salué cette initiative des autorités qui permet de reconnecter avec leurs racines.

« Nous rendons hommage au Président du Faso et formulons des vœux pour que les sacrifices portent leurs fruits pour un Burkina Faso en paix et prospère », a soutenu M Bagré.

Martin Bamogo, artisan orpailleur venu de Banfora, a pour sa part, exprimé sa reconnaissance envers les ancêtres.

«Cette commémoration est pour moi un retour aux sources. Je suis venu rendre grâce à nos aïeux qui m’ont toujours accordé la santé et la protection de ma famille et moi et qui me soutiennent dans ma quête de prospérité », a-t-il dit.

Les différents sites ont reçu la visite d’une délégation de la mairie conduite par le Président de la délégation spéciale (PDS) de Boussé, Issaka Ganemtore.

Le PDS a souhaité une bonne célébration à la communauté et l’a exhorté à travailler davantage pour la consolidation de la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la commune.

Agence d’information du Burkina

DB-SZ/hb/bz