Kourweogo/JEPPC 2025 : Le Haut-commissaire exhorte la population à renforcer leur sens du patriotisme

Boussé, 3 oct. 2025 (AIB)-A l’occasion de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Mahamadi Congo, a exhorté, le jeudi 3 octobre 2025, les populations à renforcer leur sens du patriotisme à travers la préservation des biens publics et la lutte sans concession contre la corruption et le racket.

La deuxième phase des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, a été lancée, le jeudi 3 octobre 2025, par le Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Mahamadi Congo.

Il a salué l’éveil patriotique grandissant au sein des populations, marqué par des actions collectives telles que le Fonds de soutien patriotique, le programme Faso Mêbo, l’actionnariat populaire ou encore l’Immersion patriotique des jeunes.

Ces initiatives, selon lui, traduisent la volonté des Burkinabè de bâtir une Nation souveraine, juste et prospère.

Cependant, le Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, a relevé cette dynamique ne saurait prospérer sans discipline, probité et responsabilité.

« Tout acte de dégradation volontaire ou de négligence coupable est une trahison à notre Révolution », a averti M. Congo, en soulignant que chaque bien public détruit est « un service en moins pour le peuple ».

Mahamadi Congo a mis en garde contre les pratiques de corruption, de racket et de détournement des ressources de l’Etat, qu’il considère comme des entraves graves au progrès collectif.

« Celui qui rackette le peuple ou détourne les maigres ressources de l’État n’est pas un révolutionnaire : il est l’ennemi de la Patrie », a-t-il insisté.

Tout en appelant à l’exemplarité dans les quartiers, les services, les unités et les administrations, le premier responsable de la province, a invité chaque citoyen à développer des réflexes de discipline et de respect de l’ordre.

« La Révolution ne peut pas placer un agent de la brigade Laabal derrière chaque citoyen », a-t-il rappelé, soulignant que le véritable changement dépend avant tout de la conscience patriotique individuelle.

« Ensemble, faisons du Faso une terre où règnent l’ordre, la discipline, la probité et la justice », a conclu le haut-commissaire, réaffirmant son attachement à l’idéal d’un Burkina Faso souverain et digne.

La seconde phase a été marquée par une conférence animée par le Directeur provincial (DP) en charge de la Jeunesse, Sayouba Ouédraogo.

Dans sa communication, le DP a entretenu l’auditoire sur diverses thématiques telles que la révolution progressiste populaire, les reformes et initiatives présidentielles, mais aussi, les opportunités politiques, culturelles, économique pour les jeunes dans le cadre de la confédération des Etats du sahel.

Le programme pour les deux semaines à venir, prévoit des actions d’assainissement et de solidarité à l’endroit des forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux volontaires pour la défense de la patrie dans les différentes communes.

Agence d’information du Burkina

