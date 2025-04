BURKINA-KOURWEOGO-COUTUME

Kourweogo/Culture : La famille Ouédraogo redonne vie à la “case d’homme” de leur défunt père

Boussé, 20 avril 2025 (AIB)-La famille Ouédraogo, résidant au secteur n°1 de Boussé, a procédé, le samedi 19 avril 2025, au renouvellement de la toiture de la “case d’homme” de leur défunt père, feu Léidy Prospère Ouédraogo, ancien notable du quartier Kolonkom, dans une atmosphère empreinte de respect et de recueillement.

Une démarche symbolique, porteuse de mémoire et d’héritage culturel, cette initiative familiale, appelée sugupili en langue mooré, qui signifie “couvrir la case”, s’inscrit dans la pure tradition ancestrale.

Selon Michel Ouédraogo, fils aîné du disparu, ce rituel n’est pas simplement un acte de rénovation, il s’agit d’un devoir envers les ancêtres, une manière de préserver l’héritage spirituel et thérapeutique légué par leur père, spécialiste reconnu de la médecine traditionnelle.

La cérémonie, sobre mais empreinte de solennité, a réuni enfants, proches, amis et membres de la communauté, dans un élan de solidarité.

Le patriarche actuel de la famille, Noraogo Ouédraogo, a rappelé que de son vivant, Léidy Prospère Ouédraogo procédait à cette réfection tous les trois ans.

Depuis son décès il y a cinq ans, les enfants perpétuent ce cycle, dans le respect des traditions et pour entretenir la cohésion familiale.

Officiant des rites, Wendtaré Vincent Bagré, a souligné la forte valeur sociale du sugupili.

Plus qu’un acte de construction, c’est un symbole d’entraide et de cohésion communautaire.

« Il permet à chaque membre de la famille de reconnaître sa place dans l’arbre généalogique et de réaffirmer les liens intergénérationnels. “Seul, on ne construit pas une case », a-t-il insisté, regrettant la disparition progressive de ces pratiques sous la pression de la modernité.

Saluant les efforts du gouvernement burkinabè en matière de valorisation du patrimoine, M. Bagré a exprimé sa gratitude au président Ibrahim Traoré pour les initiatives visant à réhabiliter les coutumes ancestrales dans le cadre du mois du patrimoine.

A travers cette reconstruction symbolique, la famille Ouédraogo pose un acte fort, celui de transmettre aux jeunes générations l’importance de la mémoire, de la solidarité et du respect des valeurs culturelles.

Agence d’information du Burkina

