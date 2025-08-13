BURKINA-KOURWEOGO-ENVIRONNEMENT-DIVERSIFICATION-ALIMENTAIRE

Kourweogo/Commune de Toéghin : L’ODE dote des arbres fruitiers à 400 ménages

Boussé, le 12 août 2025 (AIB) – Dans le cadre du Programme d’appui à la résilience intégrée pour la gestion durable des terres (PARI-GST) mis en œuvre à Gassan, Sourgoubila et Toéghin, l’Office de développement des églises évangéliques (ODE) a doté, ce mardi 12 août 2025, à 400 ménages de la commune de Toéghin, en plants d’arbres fruitiers (manguiers, orangers, goyaviers). C’était en présence des autorités administratives provinciales, des chefs coutumiers et religieux, ainsi que des services techniques de la commune.

La cérémonie de remise de plants fruitiers à 400 ménages par l’Office de développement des églises évangéliques (ODE), le mardi 12 août 2025, a eu lieu sur le site maraîcher aménagé par le PARI-GST.

L’initiative vise à renforcer la protection de l’environnement et à promouvoir la diversification alimentaire dans la zone.

Pour le coordonnateur des programmes de l’ODE, Pierre Kaboré, la conservation et la protection du couvert végétal sont une recommandation divine.

Cette action, a-t-il poursuivi, s’inscrit également dans la dynamique nationale visant à atteindre l’objectif « 5 million d’arbres en 1 heure » fixé par le gouvernement.

M. Kaboré a indiqué que cette dotation permettra non seulement d’accroître le couvert végétal et de lutter contre la désertification, mais aussi de renforcer la résilience des ménages face aux effets des changements climatiques, grâce à la production de fruits destinés à l’alimentation et à la génération de revenus.

Au cours de la rencontre, les services techniques en charge de l’environnement et de l’agriculture ont animé des démonstrations pratiques sur la mise en terre des plants, ainsi que des séances de conseils sur le choix du site de plantation et l’entretien des arbres.

Les participants ont ainsi appris les bonnes pratiques pour assurer la survie et la croissance optimale des jeunes plants.

Le secrétaire général de la province du Kourweogo, Harouna Kombasséré, a appelé les bénéficiaires à prendre soin des plants et à les entretenir afin qu’ils produisent les fruits attendus.

Il a exprimé la reconnaissance de la communauté à l’endroit de l’ODE et de ses partenaires pour leur contribution au développement socio-économique de la province.

Pour Hamado Sinaré, un des bénéficiaires, cette activité vient compléter les actions déjà menées dans la localité par le PARI-GST, notamment l’aménagement de trois sites maraîchers et d’un bas-fond rizicole, la sensibilisation à la gestion durable des ressources naturelles, la formation à la production de plants et à la régénération naturelle assistée, ainsi que la mise en place de haies vives défensives.

«Cette dotation est un appui qui allie lutte contre la pauvreté et préservation de l’environnement», a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/oo