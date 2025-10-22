BURKINA-KOURWEOGO-AGRICULTURE-SUIVI-CAMPAGNE

Kourweogo/Campagne agropastorale : Le Haut-commissaire du Kourwéogo visite quatre sites à fort potentiel productif

Boussé, 20 oct. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Mahamadi Congo, accompagné de la direction provinciale en charge de l’Agriculture, a effectué une tournée de suivi sur quatre sites agropastoraux et rizicoles dans les communes de Sourgoubila, Laye et Boussé. Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi de l’offensive agropastorale et halieutique 2025-2026.

Selon le Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Mahamadi Congo, l’objectif de la mission est de s’imprégner des conditions de travail des producteurs et de valoriser les potentialités agricoles et pastorales de la province.

Le premier arrêt a concerné la ferme agropastorale NOOMA de Mécko, à Sanon (Sourgoubila), créée en 2022 et gérée par Salif Soudré, elle s’étend sur 2,5 hectares et emploie cinq personnes.

La ferme combine cultures et élevages avec notamment le tangélo, la banane douce, la pisciculture et l’élevage des cailles.

A l’horizon 2031, les prévisions annoncent une production de 91 tonnes de tangélo et 19 tonnes de banane, pour un chiffre d’affaires estimé à plus de 17 millions F CFA.

A Laye, deux sites ont été visités. Le bas-fond rizicole de la coopérative Songui-Koaba de Tampelga, aménagé en 2011, couvre 30 hectares exploités par 264 producteurs dont 182 femmes.

Avec la variété TS2, le rendement attendu est de 3,5 tonnes à l’hectare, soit une production globale estimée à 105 tonnes pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 17,55 millions F CFA.

La ferme agropastorale du Sahel de Thomas Sama, créée en 2023, se spécialise dans l’aviculture avec 3 000 poules pondeuses de race Isa Brown logées dans un poulailler de 600 m².

L’entrée en ponte est prévue pour décembre 2025, avec un chiffre d’affaires attendu à plus de 111 millions F CFA.

La tournée s’est achevée à Séléghin (Boussé) sur le bas-fond rizicole de la coopérative Songré-Lapanga, aménagé en 2025 avec l’appui du projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR).

Sur 31 hectares, 450 exploitants, dont 249 femmes, cultivent la variété TS2. Le rendement attendu est de 3,8 tonnes à l’hectare pour une production de 117,8 tonnes et un chiffre d’affaires estimé à 17,67 millions F CFA.

Les fiches techniques présentées ont mis en lumière les appuis de l’État et des partenaires dans le cadre de l’offensive agropastorale et halieutique.

Cependant, des défis demeurent, notamment le besoin en matériel, en points d’eau et en voies d’accès pour certains sites.

A chaque étape, la délégation a encouragé les producteurs et partagé des conseils pour améliorer les rendements et faciliter l’écoulement de la production.

Le Haut-commissaire de la province du Kourweogo, a exhorté les acteurs, en particulier les jeunes, à s’investir davantage dans les secteurs agricole et pastoral, gages selon lui de souveraineté alimentaire pour le Kourwéogo.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/oo