Kourwéogo/Cadre de concertation provincial : Les acteurs du développement évaluent les actions menées

Boussé, le 13 juil. 2025 (AIB) – Les membres du cadre de concertation provincial du Kourwéogo, ont tenu, le vendredi 11 juillet 2025 à Boussé, leur première session de l’année 2025, axée sur le bilan de la campagne de reforestation, les interventions de l’Office de développement des églises évangéliques (ODE) et l’état d’avancement des activités de la société minière Nord Gold Niou SA.

La première session de l'année 2025 du cadre de concertation provincial du Kourwéogo, a eu lieu, le vendredi 11 juillet 2025 à Boussé.

Le Haut-commissaire de la province du Kourweogo, Mahamadi Congo, a invité les participants à des échanges constructifs en vue de mieux orienter les actions de développement dans la province.

La direction provinciale en charge de l’Environnement, a d’abord présenté le bilan de la campagne « L’heure patriotique pour reverdir le Faso » et de la Journée nationale de l’arbre 2025.

Selon Moussa Bourgou, agent des eaux et forêts, 11 908 plants, notamment des espèces pourvoyeuses de produits forestiers non ligneux et médicinaux, ont été mis en terre sur le site de Tangsèghin.

Deux autres communications ont concerné le Programme d’appui à la résilience et à l’innovation en agro écologie (PARI-GST), mis en œuvre à Gassan, Sourgoubila et Toéghin.

Doté d’un budget de 688,7 millions FCFA, ce projet vise à renforcer la résilience des ménages vulnérables face aux effets du changement climatique.

Selon le chargé du projet, Yves Ouédraogo, le taux d’exécution physique est de 99 %, avec un indice d’efficience évalué à 1,10.

Enfin, la société minière Nord Gold Niou SA a présenté l’état d’avancement de son implantation dans la zone frontalière entre les communes de Niou, Boussé et Toéghin, couvrant 52,8 km².

Le chargé de communication, Bernard Sérémé, a indiqué que les réserves sont estimées à 20 233 tonnes d’or, pour une exploitation sur 8 ans générant plus de 50 milliards FCFA.

Les compensations pour les terres et biens connexes sont achevées, mais celles concernant les tombes, fétiches et concessions restent en cours.

Il a également détaillé le mécanisme de gestion des plaintes et les réalisations sociales, prévues l’année en cours, dont la construction de forages et d’infrastructures sanitaires, des formations dans divers corps de métiers au profit de la jeunesse,

Les participants ont salué la qualité des communications et encouragé les acteurs pour leurs efforts en faveur du développement de la province.

