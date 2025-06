BURKINA-KOURWEOGO-EDUCATION-BAC

Kourweogo/Bac 2025 : Le Haut-commissaire Congo appelle les candidats à la discipline

Boussé, 24 juin 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kourweogo, Mahamadi Congo, accompagné des autorités provinciales, a donné ce mardi 24 juin 2025, le top de départ de la session 2025 du baccalauréat au lycée municipal de Boussé. Il a appelé les candidats à la confiance en soi et à la discipline.

Le Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Mahamadi Congo, a procédé à l’ouverture du Baccalauréat, le mardi 24 juin 2025 à Boussé, par l’épreuve de philosophie pour les candidats des séries littéraires.

Avant l’ouverture, le Haut-commissaire, a effectué une tournée dans les salles d’examen pour encourager les candidats.

« Ce précieux diplôme que vous recherchez aujourd’hui vous ouvrira les portes de nombreuses opportunités et vous permettra de contribuer pleinement au développement du pays », a-t-il déclaré.

M. Congo, les a également rappelés de s’armer de courage et de détermination car, « Nous sommes tous passés par là. Armez-vous de courage et de détermination ».

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire, Abdoulaye Sawadogo, a précisé que 947 candidats sont inscrits dans les séries A4 et D.

Les candidats sont répartis en 4 jurys, installés dans 3 centres d’examen. Il s’agit du lycée municipal de Boussé, le lycée provincial de Boussé et le lycée départemental de Laye.

Les 62 candidats au baccalauréat professionnel, série Génie civil-Construction, composent au Complexe scolaire Le Berger, à Ouagadougou.

C’est dans un climat de sérénité et de confiance que les candidats ont entamé les épreuves du baccalauréat, session 2025.