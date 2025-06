BURKINA-KOURWEOGO-AGRICULTURE-RÉSILIENCE-ALIMENTAIRE-LANCEMENT

Kourweogo/Agriculture : Des ménages vulnérables reçoivent des kits de résilience pour rompre avec l’assistanat

Boussé, le 20 juin 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la région du Plateau Central, Ibrahim Boly, a présidé, le vendredi 20 juin 2025 à Boussé, le lancement de la remise de kits de microprojets destinés aux ménages vulnérables bénéficiaires du Panier de résilience (PDR), dans 6 régions du Burkina Faso. L’initiative est du ministère en charge de l’Agriculture.

Mis en œuvre avec l’appui du Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS), cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation de l’offensive agropastorale et halieutique 2023-2025.

Selon les autorités du ministère en charge de l’Agriculture, l’objectif principal est de permettre aux ménages vulnérables de reconstituer progressivement et durablement leurs moyens d’existence, après trois années d’accompagnement, afin de sortir définitivement de l’assistanat.

Dans le message du ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, livré par le chargé de mission, Salia Koné, il a été rappelé que l’offensive agropastorale et halieutique répond à la volonté de l’Etat d’apporter une solution durable aux crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes que connaît le Burkina Faso.

Il a souligné que cette insécurité est due à plusieurs facteurs, notamment la situation sécuritaire du pays et les effets néfastes des changements climatiques, qui impactent fortement une grande partie de la population.

Opérationnalisé en 2024, le Panier de résilience (PDR) est un paquet d’interventions portant sur cinq axes à savoir : l’assistance alimentaire, les moyens d’existence, la nutrition, l’éducation et la santé.

Il vise à construire, améliorer ou renforcer la résilience des populations vulnérables, en tenant compte de leur niveau de vulnérabilité, de manière différenciée, graduelle et durable.

Pour atteindre les objectifs du gouvernement en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, Salia Koné, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des appuis reçus et à respecter les bonnes pratiques recommandées par les agents techniques chargés de leur encadrement.

Il a également exprimé sa reconnaissance envers le P2-P2RS pour son engagement en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso.

Au cours de la cérémonie, 10 ménages ont bénéficié de kits de production animale, chacun composé de trois brebis, d’un bélier, d’intrants, ainsi que de matériel de construction et d’entretien d’une bergerie.

Par ailleurs, 7 autres ménages ont reçu chacun 46 kg de semences de maïs et de niébé, 300 kg de fertilisants, du matériel agricole, ainsi que la prise en charge du labour gratuit sur trois hectares.

Monique Sawadogo, bénéficiaire d’un kit de production animale, a exprimé sa reconnaissance au gouvernement et à ses partenaires pour avoir pensé à elle.

Avec l’aide de Dieu, elle s’est engagée à rentabiliser le soutien reçu pour le bien-être de sa famille.

Quant à Koudougou Rémy Ilboudo, bénéficiaire d’un kit de production végétale, il voit à travers ce don les moyens d’aborder la saison agricole avec plus de sérénité.

De son côté, le secrétaire général de la région du Plateau Central, Ibrahim Boly, a félicité les bénéficiaires, les invitant à devenir des exemples de réussite.

Agence d’information du Burkina

