BURKINA-KOURWEOGO-ASSAINISSEMENT-DURABLE-FORMATION

Kourweogo/Accès durable à l’assainissement au Kourwéogo : Des acteurs de mise en œuvre renforcent leurs compétences

Boussé, le 3 août 2025 (AIB)- Le consortium formé par l’Association pour le développement intégré des jeunes du Burkina Faso (ADIJBF) et la Coordination des volontaires de Dédougou (CVD), a clôturé, le vendredi 1er août 2025, un atelier de formation sur l’approche Assainissement total piloté par les communautés (ATPC), destiné aux acteurs de mise en œuvre du projet d’accélération de l’accès durable à l’assainissement.

Organisé du 28 juillet au 1er août 2025 à Boussé, l’atelier s’est tenu au siège de l’Association pour le développement intégré des jeunes du Burkina Faso (ADIJBF).

Il a réuni animateurs, facilitateurs et superviseurs recrutés pour la mise en œuvre du projet dans la province du Kourwéogo.

Ce projet qui va couvrir 80 villages et 25 écoles de la province, bénéficie de l’appui technique et financier de l’UNCEF.

Introduisant les travaux, le coordonnateur du projet, Adama Sana, a donné un aperçu de la situation de l’accès aux services d’assainissement dans la province du Kourwéogo.

Il ressort de son intervention qu’en 2022, seuls 27,5 % des ménages de la localité avaient accès à un service d’assainissement amélioré, avec une situation particulièrement critique dans les communes de Boussé, Niou, Toéghin et Sourgoubila.

Adama Sana, a aussi fait noter que outre l’absence d’infrastructures adéquates, telles que des stations de traitement des boues de vidange, les pratiques de défécation à l’air libre et le rejet non contrôlé des boues, ont des conséquences sanitaires et environnementales importantes.

Dans les écoles, a-t-il poursuivi, la situation WASH est tout aussi préoccupante : plus de 12 % des établissements ne disposent d’aucune latrine, 30,9 % des latrines sont hors d’usage, et la gestion de l’hygiène menstruelle est très peu prise en compte, ce qui contribue à l’absentéisme scolaire des filles et à leur faible participation en classe.

De plus, une grande majorité des écoles n’est pas équipée pour accueillir les élèves en situation de handicap dans des conditions dignes.

Durant cinq jours, les participants ont été outillés sur les approches d’assainissement total piloté par les communautés et celui piloté par les écoles.

Il s’agissait de renforcer leurs capacités techniques et pratiques pour l’animation, le suivi et l’évaluation des activités d’assainissement, tout en harmonisant leurs méthodes d’intervention avec les standards nationaux.

Sous la conduite de Anissatou Sawadogo et Anabelle Palenfo, tous les deux agents en service à la direction générale de l’assainissement des eaux usées et excrétas, les participants ont été formés aux outils pratiques : guides métrologiques, fiches de suivi, canevas de rapport, etc.

Des séances de simulation ont précédé une sortie pratique de déclenchement dans le village de Ritiguè-palogo dans la commune de Boussé.

L’atelier s’est conclu par l’élaboration d’un plan d’action post-formation.

Dans son intervention, Salif Sawadogo, représentant de l’UNICEF, a salué l’esprit de complémentarité et la synergie d’action entre les acteurs du consortium.

Il a souligné que ce soutien s’inscrit dans la volonté de l’instruction d’accompagner les efforts de l’Etat pour un accès universel à l’assainissement.

De son coté, président de l’ADIJBF, Michel Ouédraogo, a félicité les participants pour leur engagement et leur assiduité, leur donnant rendez-vous sur le terrain pour concrétiser l’objectif d’éradication de la défécation à l’air libre d’ici à 2026, grâce à une mobilisation active des communautés.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/oo