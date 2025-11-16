BURKINA-KOURITTENGA-WHH-CONTINGENCE-COMMUNAL

Kourittenga : Un plan de contingence communal élaboré pour faire face aux catastrophes

Koupéla, 14 nov. 2025 (AIB)-Un atelier de formation et de formulation du plan de contingence de la commune de Koupéla, s’est tenu du lundi 10 au vendredi 14 novembre 2025 à Koupéla. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet TEELTAABA, une initiative de Welt Hunger Hilfe (WHH) Burkina et de l’Association Zood-Noma pour le Développement (AZND), financée par l’Allemand.

L’objectif global de l’atelier était de renforcer la résilience des populations à travers le développement des capacités locales en matière de Réduction des risques de catastrophes (RRC) et l’élaboration d’un plan de contingence communal.

Les participants, composés d’autorités locales, de services techniques déconcentrés de l’Etat, de représentants communautaires et des organisations de la société civile, ont été outillés sur les principes et mécanismes de la gestion des risques et catastrophes.

Avec l’appui technique du Secrétariat permanent du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (SP-CONASUR), ils ont identifié les principaux risques auxquels la commune de Koupéla est exposée et défini les capacités locales de réponse.

Le processus d’élaboration du plan de contingence comprend le renforcement des compétences en RRC, la collecte et l’analyse des données, la rédaction du draft, la validation du document puis sa finalisation.

Selon le responsable suivi-évaluation de l’ONG WHH Nakambé, Bertrand Ouédraogo, cet atelier constitue une étape essentielle dans la préparation des communes face aux situations d’urgence.

« Ce document nous montre comment nous devons nous comporter lorsqu’il y a une catastrophe : les types de risques auxquels les populations sont exposées, ce que la commune peut faire en termes de sensibilisation et d’actions préventives sur le terrain. Il précise également comment les acteurs doivent réagir pour gérer rapidement la crise et en réduire l’impact sur les populations », a-t-il expliqué.

Adidiatou/Doussa, Ouédraogo, agent du SP-CONASUR, a salué l’engagement de WHH et de ses partenaires.

Elle a rappelé que la gestion des risques de catastrophes est une responsabilité partagée entre l’État, les collectivités et les citoyens.

« Nous apprécions positivement l’engagement de WHH envers la population de Koupéla. Il s’agit d’un document de préparation et de réponse aux catastrophes et crises humanitaires que pourrait connaître la commune. Il définit clairement le rôle de chacun. Nous invitons la population à s’approprier ce plan, car il est le leur », a-t-elle déclaré.

L’atelier a mobilisé les chefs coutumiers, les leaders religieux, associations féminines et de jeunes, services de sécurité et de santé.

Cette approche inclusive favorise une meilleure appropriation locale du processus et garantit une mise en œuvre efficace une fois le plan adopté.

Le représentant de Sa Majesté Naaba Yemdé, le Signoog Naaba, a également salué les travaux.

« Durant ces cinq jours, nous avons appris comment protéger les personnes, leur trouver un logement, de la nourriture et de l’eau, assurer les soins et la scolarisation des enfants en cas de catastrophe. Ce document sera très bénéfique, car il permettra aux populations de mieux faire face aux catastrophes et de réduire les dégâts. Sans cet atelier, nous n’aurions pas su comment nous organiser. Toutes les couches sociales étaient représentées et chacun transmettra les acquis une fois de retour dans sa communauté », a-t-il affirmé.

Le Président de la délégation spéciale de la commune de Koupéla, Moumouni Sagnon, a indiqué que ce plan est un document stratégique qui va nous aider à gérer les catastrophes et les risques. Nous menons plusieurs activités avec les huit villages de la commune.

«WHH et ses partenaires nous accompagnent, et nous sommes disposés à leur fournir toutes les données nécessaires pour que le plan réponde aux besoins de nos populations », a-t-il indiqué.

La commune de Koupéla fait partie des six communes bénéficiaires du projet TEELTAABA dans la province du Kouritenga.

Agence d’information du Burkina

AWS/HB/OO