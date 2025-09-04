BURKINA-KOURITTENGA-CROSS-CIVILO-MILITAIRE

Kourittenga : Un cross populaire pour renforcer les liens entre FDS et civils

Koupéla, le 4 sept. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a présidé, le jeudi 4 septembre 2025 à Koupéla, un cross populaire des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des civils de la province. Organisé à l’agence Bank of Africa de Koupéla, l’événement avait pour objectif de consolider la collaboration entre l’armée et la population.

Dans la matinée du jeudi 4 septembre 2025, les civils et les différents corps des FDS, ont investi les rues de la ville de Koupéla pour un cross civilo-militaire et une séance d’aérobic.

Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a salué la forte mobilisation des participants.

« La pratique du sport, avec toutes ses vertus, est aussi un moyen de rapprochement des populations civiles et des FDS afin de favoriser une franche collaboration. Ce matin, nous avons encore démontré, à travers ce cross civilo-militaire, que dans la province du Kourittenga, nous sommes unis, de même que dans notre pays le Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Moctar Ilboudo, a remercié les participants et a félicité l’agence Bank of Africa de Koupéla pour l’accueil.

Le chef d’agence de la Bank of Africa de Koupéla, Aboubakar Kader Ouattara, s’est félicité de l’organisation de cette activité dans ses locaux, y voyant une contribution au renforcement des liens communautaires.

« Nous nous réjouissons et manifestons notre gratitude envers monsieur le Haut-Commissaire et l’ensemble des participants pour avoir choisi l’agence de la Bank of Africa de Koupéla », a-t-il affirmé.

