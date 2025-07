Burkina-Kourittenga-Soutien-Famille-Accueil-ODE

Kourittenga/Solidarité : 14 familles d’accueil dotées de vivre et de non vivre à hauteur de 1 380 000 FCFA

Koupéla, 23 juil. 2025 (AIB)- L’Office de développement des églises évangéliques (ODE) à Koupéla, a doté, ce mercredi 23 juillet 2025, 14 familles d’accueil des enfants à mobilité précaire avec des vivres et des non vivres, d’un coût de 1 380 000 FCFA.

L’ODE dans le but de renforcer la résilience des familles d’accueil dans la province du Kourittenga, a manifesté sa solidarité à travers des remises de don, ce mercredi 23 juillet 2025, 14 familles d’accueil des enfants à mobilité précaire.

Ce don est composé d’un sac de riz de 50kg, d’un bidon d’huile de 5 litres, d’une natte, d’une bouilloire, d’une couverture et d’une somme de 15 000 FCFA pour chacune des familles.

Les vivres et non vivres au profit des familles d’accueil, est estimé à 1 380 000 FCFA.

« Ce geste de l’ODE nous rassure que nous ne sommes pas laissées à nous-même dans la prise en charge de ces enfants que nous hébergeons et cela nous galvanise», a fait savoir une bénéficiaire, Emma Silga, venue de Pouytenga.

Elle est réjouie de l’initiative et a promis de faire de ce qu’elle peut pour le bien-être des enfants».

Le chargé du Projet prévention et lutte contre les pires formes de travail des enfants (PPITE), Prosper K. Soma, a indiqué que cet appui aux familles d’accueil en vivres et en non vivres, s’inscrit dans le cadre des activités du Projet.

« Ces familles œuvrent beaucoup dans la prise en charge des enfants en difficulté, les hébergent et les nourrissent et nous avons voulu les accompagner afin qu’elles puissent subvenir aux besoins élémentaires de ces enfants», a-t-il précisé.

La directrice provinciale de l’action humanitaire du Kourittenga, Sylvie Oboulbiga, a félicité l’ODE pour son initiative et encouragé ces familles d’accueil pour leur sens élevé vis-à-vis de la situation et qui ont bien voulu aider ces enfants à s’épanouir comme tout autre enfant.

«Nous invitons les populations à toujours exprimer leur solidarité à l’endroit de ces enfants en situation de mobilité précaire car cela y va de leur avenir», a-t-il laissé entendre.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo