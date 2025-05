BURKINA-KOURITTENGA-SANTE-SENSIBILISATION-DEPISTAGE

Kourittenga/Santé : Le CSPS de Gambaga tient une journée de campagne gratuite de sensibilisation et de dépistage

Kourittenga, 15 mai 2025 (AIB)- Le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Gambaga, relevant du district sanitaire de Koupéla, a organisé, le mardi 15 mai 2025 dans ses locaux, une journée de campagne gratuite de sensibilisation et de dépistage, sous la présidence du premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Koupéla, François Xavier Nikiéma.

La campagne gratuite de sensibilisation et de dépistage, organisée le mardi 15 mai 2025 à Koupéla, a été parrainée par sa Majesté Naaba Belemwendé de Gambaga, avec le soutien des fils et filles de la localité.

Plusieurs activités ont été menées, dont le dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus et des seins, le dépistage de l’hépatite B, de la syphilis et de l’hypertension artérielle, ainsi que la promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.

Selon l’infirmier chef de poste du CSPS de Gambaga, Diassanou Dayamba, cette journée vise à sensibiliser la population sur l’importance de la prévention et à encourager l’adoption de comportements favorables à la santé.

« Nous avons constaté que dans notre contexte, de nombreuses personnes ignorent encore les gestes simples qui permettent de prévenir des maladies fréquentes telles que l’hypertension artérielle, le diabète ou les infections transmissibles », a-t-il précisé.

Diassanou Dayamba, a indiqué que cette journée constitue une occasion idéale pour proposer des dépistages gratuits, des séances d’information et promouvoir les bonnes pratiques sanitaires.

« C’est également un moyen de rapprocher les services de santé de la communauté et de renforcer les liens entre les professionnels de santé et la population », a précisé l’infirmier chef de poste du CSPS de Gambaga

Sa Majesté Naaba Belemwendé de Gambaga, s’est réjoui du bon déroulement de cette activité et a félicité les agents de santé pour leur dévouement et les a remercié de l’avoir associé en tant que parrain.

« Je leur exprime toute ma gratitude et les encourage vivement pour les efforts qu’ils déploient en faveur de la santé des populations », a-t-il déclaré.

De son côté, le représentant du PDS, François Xavier Nikiéma, a dit que de telles activités pouvaient être répliquées régulièrement dans plusieurs centres, pour permettre à un plus grand nombre de personnes, souvent ignorantes de certaines maladies, d’être informées.

« En effet, il est essentiel de commencer par des séances de sensibilisation avant de procéder aux dépistages. Car, lorsqu’une maladie est détectée à temps, il devient plus facile de prendre en charge les personnes affectées », a-t-il conclu.

Cette journée s’inscrit dans une dynamique de promotion de la santé communautaire, en mettant l’accent sur la prévention et l’information de proximité.

Une initiative salutaire qui mérite d’être pérennisée et étendue à d’autres localités pour un meilleur accès aux soins préventifs.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo