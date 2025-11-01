BURKINA-KOURITTENGA-CONCERTATION-SIDA

Kourittenga/Santé : Des acteurs locaux unissent leurs efforts pour renforcer la santé communautaire

Koupéla, 31 oct. 2025 (AIB)-L’Initiative privée et communautaire pour la santé et la riposte au VIH/Sida au Burkina Faso (IPC/BF), avec l’appui de l’Agence belge de développement (Enabel), a organisé le vendredi 31 octobre 2025 à Koupéla, un atelier de concertation avec les Organisations de la société civile (OSC) partenaires et les districts sanitaires de Tenkodogo, Koupéla, Pouytenga et Zorgho.

Cette rencontre visait à renforcer la collaboration entre les acteurs locaux pour une meilleure mise en œuvre du projet « Promotion de la santé communautaire et en santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR) ».

Les représentants des districts sanitaires, des OSC partenaires et de l’IPC/BF, ont échangé sur les mécanismes de collaboration en vue d’améliorer l’accès des populations notamment des jeunes, des femmes et des personnes déplacées internes à des services de santé de qualité.

Selon le chargé du projet à l’IPC/BF, Bélélé Ido, l’objectif de la rencontre était de créer un cadre de concertation dynamique et participatif pour mutualiser les efforts des différents acteurs dans la promotion de la santé communautaire et de la gouvernance locale en santé.

« Nous avons besoin de l’implication de tous pour amener les COGES à mieux prendre en compte les femmes, les jeunes, les personnes déplacées internes et les personnes vivant avec un handicap dans leurs instances de décision et dans la restitution des résultats de suivi», a-t-il indiqué.

M. Ido, a indiqué que dès décembre, des activités de monitoring seront menées pour améliorer le fonctionnement des formations sanitaires et les OSC y joueront un rôle central.

Les travaux ont permis aux participants de partager leurs expériences, d’identifier des synergies d’action et de clarifier les rôles et responsabilités dans la mise en œuvre des activités appuyées par Enabel.

Les échanges ont notamment porté sur le suivi communautaire des services de santé, le fonctionnement des Comités de gestion (COGES) et la collaboration entre les secteurs de la santé et de l’éducation pour une meilleure prise en charge des questions liées aux droits sexuels et reproductifs.

Pour le médecin spécialiste en santé de la reproduction et chargée de projet à Enabel, Dr Sirima Sompingda Ouédraogo, cette concertation s’inscrit dans la vision de l’agence d’appuyer les approches locales et participatives afin de renforcer la redevabilité sociale et la transparence dans la gestion des services de santé.

« Nous voulons nous assurer que, dans toutes nos interventions, les communautés les plus vulnérables sont effectivement prises en compte. D’où l’importance d’impliquer les OSC dans le suivi des formations sanitaires, afin qu’elles puissent exprimer leurs points de vue et proposer des solutions », a-t-elle expliqué.

Les communes prioritaires d’intervention sont : Koupéla, Dialgaye, Yargo, Tensobentenga, Pouytenga, Andemtenga, Kando, Tenkodogo, Zorgho, Zam, Méguet et Mogtédo.

Le Médecin-chef du district (MCD) de Zorgho, Dr Delphin Kaboré a salué l’initiative, soulignant que la santé n’est pas uniquement l’affaire des agents de santé.

« Pour garantir aux populations un accès à des soins de qualité, tous les secteurs doivent s’impliquer. Les OSC constituent un canal important de plaidoyer pour résoudre certaines difficultés mais il faut davantage de communication et d’écoute mutuelle », a-t-il déclaré.

A l’issue des échanges, les participants ont formulé plusieurs recommandations visant à améliorer la coordination entre les acteurs, le partage d’informations et la planification conjointe des activités.

Pour Delphine Kima de l’association Agir Toute de Tenkodogo, les OSC doivent participer activement aux activités de monitoring, à l’identification des goulots d’étranglement et à la mise en œuvre des recommandations issues des assemblées générales de restitution.

« Nous devons aussi sensibiliser les populations pour que les actions entreprises profitent à tous », a-t-elle affirmé.

Agence d’information du Burkina

AWS/HB/OO