Kourittenga/Santé : Des acteurs de santé outillés sur la prévention et la prise en charge du noma

Koupéla, 31 oct. 2025 (AIB)- L’ONG La chaine de l’espoir et ses partenaires, a tenu, les jeudi 30 et vendredi 31 octobre 2025 à Koupéla, des sessions de formation sur la prévention et à la prise en charge du noma, au profit des Infirmiers chefs de postes (ICP), des Agents de santé de base communautaire (ASBC) ainsi que des relais communautaires de la radio Dauphin de Koupéla.

La maladie du noma fait partie des pathologies bucco-dentaires classée par l’OMS comme le 4e fléau mondial après le paludisme, le Sida et les maladies cardiovasculaires.

C’est une affection gangreneuse mutilante du visage à évolution rapide. Il est fréquent chez l’enfant de 02 à 6 ans, dans les milieux où sévissent la malnutrition et la pauvreté.

Au vu des conséquences et de la méconnaissance de cette maladie, une sensibilisation accrue est nécessaire pour en réduire l’incidence.

C’est dans ce cadre que la chaine de l’espoir et ses partenaires l’ONG ‘’Sentinelle’’ et la radio ‘’ la voix du paysan ‘’, ont initié un projet plus large de prévention des pathologies maxillo-faciales et particulièrement de lutte contre le noma au Burkina Faso.

Dans cette dynamique, des Infirmiers chefs de postes (ICP), des Agents de Santé de base communautaire (ASBC) et des relais communautaires de la radio Dauphin de Koupéla, ont été outillés, les jeudi 30 et vendredi 31 octobre 2025 à Koupéla, pour faciliter l’identification précoce et les méthodes de prise en charge de la maladie.

« Nous avons donné le nécessaire aux participants pour qu’ils portent le message aux populations et contribuent à référer des cas qui pourront bénéficier d’une prise en charge avec ‘’Sentinelles’’ », a affirmé le directeur de la radio la voix du paysan, Adama Sougouri.

Les compétences des participants aux sessions de formation ainsi renforcer, ils sont engagés à mener des activités de sensibilisation de proximité au sein de leurs communautés, pour une meilleure prise en charge et une réduction des cas de noma dans le pays.

