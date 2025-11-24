Burkina-Kourittenga-Religion-Célébration-Jubilé

Kourittenga/Religion : Fête paroissiale de Saint Albert le Grand et trois Jubilés d’Argent célébrés

Koupéla, 22 nov. 2025 (AIB)- La paroisse Saint-Albert-le-Grand de Koupéla, a tenu, le samedi 22 novembre 2025, sa fête paroissiale en plus de trois jubilés d’argent célébrés. La messe a été présidée par le curé de ladite paroisse, Abbé Jean Didier Oubda et a rassemblé des fidèles catholiques de l’archidiocèse de Koupéla, des autorités administratives, coutumières et d’autres confessions religieuses.

La paroisse Saint-Albert-le-Grand de Koupéla, a célébré, le samedi 22 novembre 2025, la fête paroissiale des 25 ans de ministère sacerdotal de l’Abbé Jean Didier Oubda, des 25 ans de service catéchétique de Pierre Belembaogo et des 25 ans de mariage du couple Rigobert Zombré et Laetitia.

Abbé Jean Didier Oubda, a, dans sa prière, sollicité l’assistance de son seigneur Dieu pour la suite de son ministère.

Il a par ailleurs exprimé toute sa reconnaissance envers son créateur pour le don de vie et le privilège du sacerdoce.

Rigobert Zombré et son épouse Laetitia, ont remercié l’Eternel pour les grâces qu’ils ont bénéficié durant les 25 ans de vie dans le mariage et ont invité les jeunes couples à cultiver le respect et le pardon.

La célébration de cette fête paroissiale, a, également donné lieu à une célébration de plusieurs unions.

Agence d’information du Burkina

AWS/HB/OO