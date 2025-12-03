KOURITENGA-KOUPELA-AGROECOLOGIE-RBIA-RENCONTRE

Kourittenga/RBIA : La première rencontre placée sous le signe de l’agroécologique inclusive

Koupéla, 02 déc. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a présidé, ce lundi 02 décembre 2025 à Koupéla, la première rencontre régionale du Réseau burkinabè des initiatives agroécologiques (RBIA). La cérémonie a connu la présence des animateurs endogènes et les membres du réseau.

Placée sous le thème «Reconnexion territoriale agroécologique inclusive : revitaliser le RBIA pour renforcer les dynamiques régionales et l’engagement multi-acteurs», la rencontre se tient du mardi 2 au jeudi 4 décembre 2025.

Elle vise principalement à créer un cadre d’échanges, de concertation et de renforcement des capacités entre les membres du réseau, afin de favoriser la mutualisation des expériences, la valorisation des initiatives agroécologiques locales et la construction de synergies pour une transition durable et inclusive.

A ce jour, sept sessions de formation ont permis de renforcer les capacités de plus de 50 organisations.

Le Burkina Faso compte désormais 137 animateurs agroécologiques endogènes (AAE) actifs dans 17 régions et 30 provinces.

Selon le président du RBIA, Souleymane Belemgnégré, cela fait une dizaine d’années que le réseau travaille d’arrache-pied à la promotion de l’agroécologie.

«Notre rencontre a pour objectif de promouvoir l’agroécologie à travers les animateurs endogènes venus de différentes régions. Durant ces trois jours, il s’agira d’échanges, de partages d’expériences et de formations pratiques, notamment sur la fabrication du compost, des biopesticides et d’autres techniques favorisant la fertilité des sols», a-t-il indiqué.

Pour M. Belemgnégré, certains animateurs n’ont pas encore eu l’opportunité de renforcer leurs connaissances. Cette session leur permettra et une fois de retour, les transmettre à leurs communautés.

Créé officiellement en 2018, le RBIA regroupe aujourd’hui des acteurs divers tels que animateurs endogènes, associations de producteurs, coopératives, jeunes entrepreneurs.

Ils partagent une vision commune d’une agroécologie paysanne, solidaire, systémique et résiliente.

Le Coordonnateur technique national du RBIA, N’Golo David Coulibaly, a précisé qu’en marge de cette rencontre, deux jardins scolaires ont été aménagés et financés par le réseau pour servir de cadres pratiques d’apprentissage écologique.

« L’idée est de rencontrer les élèves et les comités de gestion de ces jardins. Nous rappelons toujours à nos animateurs qu’ils sont des ambassadeurs de l’agroécologie et doivent rendre compte à leurs communautés », a-t-il précisé.

Le Naaba Koalga de Koulgoudogo, membre fondateur du RBIA, venu de Ziniaré, a souligné les avantages de l’agroécologie.

« L’agroécologie nous ramène à la nature. Les animaux et les insectes contribuent à la fertilité des sols. Si ces êtres vivants n’existaient pas, nos terres deviendraient stériles. Reconnaître leur rôle, c’est comprendre que nous faisons partie d’un même écosystème », a-t-il rappelé.

Le Haut-commissaire de la province du Kouritenga, Moctar Ilboudo, a félicité le RBIA pour le choix porté sur sa province.

Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à promouvoir l’agriculture durable.

«L’agroécologie est une composante essentielle de notre stratégie agricole. Comme le Président Thomas Sankara le disait, nous devons assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire sans dépendre des produits chimiques», a souligné le Haut-commissaire.

Selon lui, l’agroécologie respecte l’environnement, la santé humaine et animale. Le RBIA constitue une force de production, de sensibilisation et de plaidoyer.

Agence d’information du Burkina

AWS/HB/OO