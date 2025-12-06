Burkina-Kourittenga-Humanitaire-Solidarité-Bilan

Kourittenga/Projet PPITE : L’Office de développement des églises évangéliques dresse le bilan trois ans après

Koupéla, le 05 déc. 2025 (AIB)- Après trois années d’activités du projet «Prévention et lutte contre les pires formes de travail des enfants (PPITE) », tenu dans les provinces du Kourittenga et du Gourma, l’Office de développement des églises évangéliques (ODE), a tenu le 05 décembre 2025 à Koupéla, un atelier pour faire le point et présenté les résultats engrangés. L’activité a été présidée par le secrétaire général de la province du Kourittenga, Ferdinand N’do, représentant le Haut-commissaire.

Grâce au soutien financier de l’ONG ERIKS, en collaboration avec la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME), l’Office de développement des églises évangéliques (ODE), a œuvré pour l’éradication des pires formes de travail des enfants à travers le projet PPITE.

D’un montant de plus de 400 millions de FCFA, le projet a permis le soutien de 1 260 ménages avec près de 1 920 enfants touchés.

Parmi les succès marquants, en mars 2025, 408 enfants victimes ont été identifiés, 113 d’entre eux ont pu retourner à l’école grâce à des bourses éducatives, 12 autres ont bénéficié de formation professionnelle chacun dans le domaine de leur choix comme la couture, la menuiserie, la mécanique ou la soudure.

Après 3 à 6 mois de formation, ces jeunes sont aptes à commencer une activité professionnelle sécurisée.

Pour favoriser leur autonomie et leur intégration socio-économique ils ont reçu chacun un kit d’installation adapté à leur domaine d’activité et un fond de roulement.

En plus des enfants bénéficiaires du projet, on note la promotion et la valorisation de cantine endogène.

03 groupes de mères de Koupéla, Gounghin et Baskouré ont également reçu des kits de production de soumbala.

Le coordonnateur des programmes de l’ODE, Pasteur Dr Pierre Kaboré, s’est dit satisfait du taux de réalisation 103% espère pouvoir continuer la dynamique.

«Nous sommes en train de négocier encore avec d’autres partenaires pour voir la possibilité de renforcer encore la capacité de protection des enfants dans la province du Kourittenga», a-t-il indiqué.

Le secrétaire général de la province du Kourittenga, Ferdinand N’do, représentant le Haut-commissaire, a salué la précieuse contribution de l’ODE et ses partenaires s’inscrivant dans la vision et l’optique du gouvernement Burkinabè.

