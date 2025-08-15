Burkina-Kourittenga-Sensibilisation-Civisme-Routier

Kourittenga : Plus de 140 auteurs d’incivisme routier soumis à des travaux de curage de caniveaux

Koupéla, 14 août 2025 (AIB)-Des auteurs d’incivisme routier pris, ce jeudi 14 août 2025, par la police nationale, ont été soumis à des Travaux d’intérêt général (TIG), notamment le curage de caniveaux dans plusieurs artères de la ville de Koupéla.

La police nationale ont soumis ce jeudi 14 août 2025, des travaux d’intérêt général à des auteurs d’incivisme routier.

Déroulée sous la surveillance de la police nationale de Koupéla, ladite opération vise à susciter de plus de civisme aux usagers en matière de circulation routière.

L’exécution de ces travaux, a permis le curage des caniveaux, la bouchée des trous à travers de nombreuses artères de la ville.

Une contribution significative à l’hygiène et à l’assainissement.

Les autorités entendent, à travers cette opération, interpeller les citoyens au respect des mesures prises en matière de circulation routière et assurer le maintien de l’ordre.

Agence d’information du Burkina

