BURKINA-KOURITTENGA-SANTE-DEPISTAGE-CANCERS

Kourittenga/Mois d’octobre rose : Le centre médical Ahmadiyya de Koupéla dépiste des femmes sur les cancers féminins

Koupéla, le 25 oct. 2025 (AIB)- Le centre médical Ahmadiyya de Koupéla, a organisé, le samedi 25 octobre 2025, une journée de dépistage et de sensibilisation gratuite sous le thème : « Agissons ensemble pour zéro cancer du col de l’utérus ». C’était dans le cadre des activités du mois d’octobre rose, consacré à la lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus.

Cette initiative vise à encourager les femmes à se faire dépister régulièrement afin de prévenir les maladies graves qui touchent particulièrement la gente féminine.

En plus du dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein, plusieurs autres examens ont été proposés, notamment ceux liés à l’hypertension artérielle, au diabète, à l’hépatite B et C ainsi qu’au VIH/Sida.

Des femmes ont bénéficié gratuitement de ces services de dépistage et de conseils de santé.

Le centre a également réduit le coût de l’échographie à 5 000 F CFA, une mesure qui a particulièrement soulagé les femmes enceintes.

Pour l’administrateur du Centre Médical Ahmadiyya, Cheik Zoromé, cette journée s’inscrit dans une dynamique de prévention et de sensibilisation de proximité.

« L’objectif est d’amener les femmes à connaître leur état de santé et à consulter régulièrement. La prévention reste le meilleur moyen de sauver des vies », a-t-il expliqué.

Isabelle Sandwidi, bénéficiaire, a remercié le centre médical Ahmadiyya pour cette opportunité de faire ses examens gratuitement et recevoir de précieux conseils sur ma santé.

« Je n’ai pas de mot pour ce centre médical car grâce à son initiative d’aider les femmes nous avons été accueilli et bien satisfaites. A partir d’aujourd’hui nous savons comment nous entretenir pour ne pas avoir des maladies », a dit une autre bénéficiaire, Adjara Bougma.

Le centre médical Ahmadiyya, reconnu pour la qualité de ses soins et son engagement communautaire, continue ainsi de jouer un rôle essentiel dans la promotion de la santé publique, en particulier celle des femmes.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo