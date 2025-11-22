BURKINA-KOURITTENGA-MOBILITE-URBAINE-SOTRACO-RENCONTRE

Kourittenga/Mobilité urbaine : Bientôt un réseau de bus fonctionnel dans le Kourittenga

Koupéla, 21 nov. 2025 (AIB)-La direction générale de la Société de transport en commun (SOTRACO), a présenté, ce vendredi 21 novembre 2025 à Koupéla, le futur réseau de bus prévu pour la province du Kourittenga aux autorités et aux acteurs de la mobilité.

Dans la dynamique du déploiement de la Société de transport en commun (SOTRACO), la région du Nakambé et la province du Kourittenga bénéficieront de l’implantation d’un Dépôt réseau bus (DRB).

C’est dans ce cadre que la direction générale de la SOTRACO, a invité le vendredi 21 novembre 2025 à Koupéla, les autorités et acteurs locaux à découvrir et apprécier les grandes lignes du projet, afin qu’il réponde aux besoins des populations.

Il ressort à cet effet qu’il est prévu essentiellement 4 lignes inter- communales à partir de Koupéla qui sont, la ligne Koupéla-Tenkodogo longue de 44,6 km avec 26 arrêts, la ligne Koupéla-Zorgho, de 30,4 km avec 17 arrêts, la ligne Koupéla-Pouytenga, de 15,8 km avec 16 arrêts et la ligne Koupéla-Gounghin, de 33,1 km avec 15 arrêts.

Selon le directeur général de la SOTRACO, Drissa Sawadogo, une dizaine de bus modernes de 45 places assises et 60 places debout, adapté aux besoins des personnes handicapées et personnes âgées seront mis en circulation d’ici Janvier 2026.

« Avec les éléments d’informations et l’engouement que nous avons, nous sommes sûrs et certains que les populations attendent cela. C’est pourquoi nous allons également vite, pour opérationnaliser le réseau parce que le besoin est là », a-t-il déclaré.

Les échanges ont permis de souligner la nécessité d’une collaboration étroite entre toutes les parties concernées, pour garantir la réussite du projet et la satisfaction des usagers.

« Nous allons accompagner la direction générale de la SOTRACO à travers la mobilisation foncière. Nous allons également sensibiliser nos populations sur l’arrivée prochaine et la bonne utilisation de ces bus. », a rassuré le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique nationale, avec l’acquisition de 530 bus par la SOTRACO financés par l’Etat dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité (IPEQ).

Première du genre au Burkina Faso, cette initiative vise à renforcer l’offre de mobilité urbaine, et à soutenir l’éducation en facilitant la mobilité des élèves et étudiants.

Agence d’information du Burkina

AWS/HB/OO