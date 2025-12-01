BURKINA-KOURITTENGA-MARATHON

Kourittenga/Marathon de la paix : Le Kenyan Kevin Ragui sort vainqueur de cette 4e édition

Koupéla, 29 nov. 2025 (AIB)- La 4e édition du marathon de la paix, a refermé ses portes, ce samedi 29 novembre 2025 à Koupéla, sous le thème : « Patriotisme et Souveraineté Nationale : fondements d’un développement inclusif et durable ». Les activités de la 2e et dernière journée du Marathon ont été marquées par le lancement officiel de la compétition en marathon international professionnel hommes sur une distance de 42,195 Km, un semi-marathon professionnel dames sur 21 Km et semi-marathon de 10 Km pour les jeunes de moins de 18 ans.

Pour cette 4e édition du Marathon de la Paix à Koupéla, C’est le Kenyan, Kevin Ragui, qui est venu en tête dans la catégorie de marathon international professionnel hommes, sur une distance de 42,195 Km en 2h 25 mns 15s.

La première place dans la catégorie de semi-marathon international dames sur une distance de 21 Km est revenue à la ghanéenne, Aidoo Mariama avec une vitesse de 1h 19mns 40s.

Paulin Naré, a remporté la course du semi-marathon de 10 Km chez les jeunes de moins de 18 ans, catégorie garçons et Yolande Waongo, catégorie filles.

Le vainqueur du marathon international professionnel sur 42, 195 Km, repart avec la somme de 1 million de FCFA, en plus des gadgets.

La gagnante en semi-marathon dames sur 21 Km, a reçu la somme de cinq cent mille (500 000) FCFA.

Le semi-marathon sur 10 Km pour les jeunes de moins de 18 ans, le meilleur de chaque catégorie repart avec la somme cent mille (100 000) FCFA, en plus un vélo et des kits.

Jean Emile Yaméogo, un fils du Kourittenga, a remporté, le premier prix national ainsi que le premier provincial.

Le premier prix burkinabè, catégorie dame, a été remporté par Florence Kinda.

Saly Ouattara, décroche le premier prix FDS, catégorie dame et Yaya Sidibé, dans la catégorie homme, empoche le premier prix FDS.

Des prix spéciaux ont été décernés à la première femme VDP, à celle la plus âgée et à celle de la coordination de la veille citoyenne du Kourittenga.

Le président du comité d’organisation, Ousmane Sandwidi, par ailleurs, initiateur de l’évènement, a exprimé sa satisfaction et a traduit sa profonde gratitude à la population et à tous ceux, de près ou de loin, se sont appropriés de cette initiative.

« Il est devenu un devoir pour nous de poursuivre cet évènement surtout dans l’excellence et nous allons continuer à nous battre pour la souveraineté et le développement de notre pays », a-t-il ajouté.

M. Sandwidi, s’est surtout réjoui de l’amélioration des performances en cette 4e édition du Marathon de la Paix avec l’arrivée du burkinabè en huitième position après les athlètes internationaux.

Rendez-vous est donc donné pour la prochaine édition.

Agence d’information du Burkina

AWS/HB/OO