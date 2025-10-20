BURKINA-KOURITTENGA-CONFERENCE-PRESSE-MARATHON

Kourittenga/Marathon de la paix : Le Haut-commissaire sollicite l’engagement des forces vives de la province

Koupéla, 18 oct. 2025 (AIB)- Le comité d’organisation du marathon de la paix, a animé, ce samedi 18 octobre 2025, une conférence de presse à Koupéla en présence du ministère en charge des Sports, et la Fédération burkinabè d’athlétisme, afin d’étaler les différents axes et dispositions sur ce grand rendez-vous sportif. Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a sollicité la mobilisation des forces vives pour la réussite de l’évènement.

Le Marathon de la Paix, en sa 4e édition, se tiendra les 28 et 29 novembre 2025 à Koupéla dans la province du Kourittenga avec pour thème : « Patriotisme et souveraineté nationale : fondement d’un développement inclusif et durable ».

Les inscriptions des athlètes nationaux et internationaux à cette compétition se feront auprès de la Fédération burkinabè d’athlétisme et du comité d’organisation, sur la base des conditions fixées par le cahier de Charges.

Les athlètes amateurs de la province feront leur inscription auprès de la direction provinciale en charge des Sports, des délégations spéciales des communes de la province et auprès du comité d’organisation.

Pour cette 4e édition, il est prévu un marathon international professionnel hommes sur une distance de 42,195 Km sur un circuit ouvert en aller simple Tenkodogo-Koupéla et un semi-marathon international professionnel dames de 21Km, sur un circuit fermé en aller-retour dans la commune de Koupéla, à la date du 29 novembre 2025.

Se disputera également, un semi-marathon des personnes vivant avec un handicap de 5 Km le vendredi 28 novembre 2025 et un semi-marathon sur une distance de 10 Km au profit des jeunes de moins de 18 ans, le 29 novembre 2025, dans un circuit fermé à l’intérieur de la ville de Koupéla.

Il ressort du comité d’organisation que les 20 premiers du marathon et du semi-marathon seront primés en espèces et en natures.

Et pour les 50 premières dames et les 30 premiers hommes de la province du Kourittenga, ils recevront des kits alimentaires, en plus des primes.

Des prix spéciaux seront décernés aux FDS, VDP, PDI et des entreprises partenaires.

Le comité d’organisation, a fait savoir qu’un château d’eau, entièrement équipé, sera remis aux femmes du Kourittenga, en plus d’un espace aménagé pour les cultures de contre-saison, des vivres aux personnes déplacées internes et des CNIB aux personnes vulnérables.

Il a été précisé que des dispositions sont prises garantissant le transport des Athlètes, la sécurité, l’hébergement et la santé des différentes délégations.

Le comité a remis cinq tonnes de ciment pour contribution à l’initiative « Faso Mèbo » du Kourittenga.

Le superviseur du marathon du Kourittenga, Jacques Balma, représentant le président du comité d’organisation, Ousmane Sandwidi, a, par cette occasion, sollicité le concours de la Presse afin de faire de ce rendez-vous, un véritable challenge sportif et servir de référence au niveau sous-régional.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a sollicité une mobilisation générale des forces vives de la province afin de relever les défis.

Agence d’information du Burkina

