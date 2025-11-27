Burkina-Kourittenga-Santé-Maladie-Noma-Sensibilisation

Kourittenga/Lutte contre le noma : Des enseignants et des élèves invités à la sensibilisation

Koupéla, 26 nov. 2025 (AIB)- L’ONG la Chaine de l’Espoir et ses partenaires, ont tenu les 25 et 26 novembre 2025 à Koupéla, des ateliers de formation dédié à la prévention du noma. Pour cette deuxième session, ce sont des directeurs d’écoles, des enseignants et des élèves qui ont été outillés sur la lutte contre le noma.

Après les Infirmiers Chefs de Postes (ICP), les Agents de santé de base communautaire (ASBC) et les relais communautaires de la radio Dauphin de Koupéla, c’est au tour des acteurs du monde éducatif d’être sensibiliser sur le noma.

10 directeurs d’écoles, soixante élèves issus de ces écoles et 10 de leurs enseignants ont vu spécifiquement les causes, les conséquences et le mode de prévention du noma.

L’objectif principal de ces ateliers organisés par ‘’ La Chaine de l’Espoir ‘’ l’ONG ’’ Sentinelles’’ et la radio ‘’ La voix du Paysan ‘’ est de renforcer la connaissance des élèves et du personnel éducatif sur les pathologies buccales, notamment le noma, la gingivite, la carie dentaire, et autres affections orales.

En leur fournissant des outils d’information nécessaire pour initier des séances de sensibilisation, l’initiative vise à encourager l’adoption de comportements hygiéniques favorables à la santé buccale, tout en facilitant une référence rapide vers les centres de santé en cas de détection de ces maladies.

« Tout ce qu’on demande c’est vraiment d’accompagner ces enfants parce que mieux vaut prévenir que guérir. Une fois que Ces enfants arrivent à faire passer le message dans les écoles, dans les quartiers et même dans leur village, je pense qu’on aurait gagné», a affirmé le représentant pays de la fondation Sentinelles au Burkina Faso, Abdoulaye Doulougou.

Dans un contexte où la stigmatisation des personnes atteintes de maladies faciales reste un obstacle à la réinsertion sociale, cette formation entend aussi développer un esprit de solidarité pour une société plus inclusive.

La directrice de l’école Koupéla Nord A, Aminata Zoungrana/Bouda, a loué l’initiative parce que c’est une maladie que beaucoup ignorait.

Pour elle, cette formation va permettre de sensibiliser d’autres personnes afin que chacun sache que le noma, est une maladie qu’on peut soigner et non une malédiction.

Les élèves qui ont bénéficié chacun d’un kit scolaire, ont présenté la même volonté d’engagement que leurs enseignants.

«Je n’avais pas conscience que certaines maladies buccales pouvaient avoir des conséquences graves, maintenant, je vais partager ces connaissances avec mes amis et ma famille», a confié l’élève à l’école Grigny A, Isaac Naré.

Le noma fait partie des pathologies bucco-dentaire classé par l’OMS comme le 4e fléau mondial après le paludisme, le Sida et les maladies cardiovasculaires.

C’est une affection gangreneuse mutilante du visage à évolution rapide.

Il est fréquent chez l’enfant de 02 à 6 ans, dans les milieux où sévissent la malnutrition et la pauvreté.

Ce programme s’inscrit dans une démarche plus large de santé publique visant à réduire la prévalence du noma et à changer les mentalités autour de cette maladie.

Agence d’information du Burkina

AWS/HB/OO