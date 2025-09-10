BURKINA-KOURITTENGA-LITTERATURE-APPARITION-CHANGEMENT

Kourittenga/Littérature : L’écrivain burkinabè Sibiri Jérôme Yarga dédicace son livre « Au cœur de la vie »

Koupéla, 08 sept. 2025 (AIB)- L’écrivain burkinabè, Sibiri Jérôme Yarga, a dédicacé, le lundi 08 septembre 2025 à Koupéla, son livre intitulé « Au cœur de la vie ». La cérémonie a réuni des parents, amis, lecteurs et amoureux de la littérature.

« Au cœur de la vie », c’est le titre du livre de l’écrivain Burkinabè, Sibiri Jérôme Yarga, dédicacé le lundi 08 septembre 2025 à Koupéla.

Après la lecture d’une partie de l’introduction du nouveau livre, Yarga Victorien, a félicité l’auteur et a invité la population à se procurer l’ouvrage, qu’il considère comme un outil de transformation personnelle et collective.

L’apprenant à THOCOB International et lecteur, Daouda Ouédraogo, a salué l’initiative et a remercié l’auteur pour le travail colossal abattu.

Il a exhorté les Burkinabè, en particulier les jeunes, à s’offrir ce livre pour enrichir leur éducation et leur vision de la vie.

Pour sa part, Adiaratou Yarga née Ouédraogo, épouse de l’auteur, a exprimé sa joie et a réaffirmé sa volonté d’accompagner son mari dans cette mission d’écrivain au service du bien-être et de l’édification des consciences.

« Cet ouvrage a pour objectif de transformer la vie de l’humanité conformément à la volonté du Créateur. Véritable guide d’éveil et de réflexion, le livre se veut une source d’inspiration pour impulser un changement positif dans le monde », a indiqué l’auteur, Sibiri Jérôme Yarga.

Il a dédié ce livre l’humanité dans le sens d’une mission de changement positif.

Avec cette parution, M. Yarga, s’inscrit dans la dynamique des auteurs qui font de la plume un outil de sensibilisation, d’éducation et de transformation des mentalités pour un avenir meilleur.

Il faut noter que « Au cœur de la vie » connaîtra une série de dédicaces du 15 novembre au 15 décembre 2025 dans plusieurs villes du Burkina Faso, afin de rapprocher l’ouvrage des lecteurs et d’amplifier son impact.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo