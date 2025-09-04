BURKINA-KOURITTENGA-PRESTATION-SERMENT

Kourittenga : Les membres de la Brigade de la Police d’Hygiène publique de Koupéla prêtent serment

Koupéla, le 3 sept. 2025 (AIB) – Les membres de la Brigade de la police de l’hygiène publique (BPHP) de Koupéla, ont prêté serment le mercredi 3 septembre 2025, au Tribunal de grande instance de la ville. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du président dudit tribunal, Hamado Kiendrébéogo.

La prestation de serment des membres de la Brigade de la police de l’hygiène publique (BPHP) de Koupéla, a eu lieu le mercredi 3 septembre 2025, au Tribunal de grande instance dudit tribunal.

Ils ont juré de bien et fidèlement accomplir leurs fonctions, d’exercer leur mission en toute impartialité dans le respect des dispositions de la loi portant Code de l’hygiène publique et de ne divulguer aucun des résultats de leurs investigations.

« Je ne percevrai pas de rémunération directe ni de gratifications de quelque nature que ce soit dans l’exercice de mes missions, en dehors de celles légalement prévues par les textes en vigueur», ont-ils dit.

Cette Brigade, nommée par arrêté du 15 juillet 2025 par le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Koupéla, Moumouni Sagnon, est composée de huit membres issus de divers services.

Elle comprend : Président de la Brigade, Adama Bélem par ailleurs secrétaire général de la mairie de Koupéla, le responsable du service Hygiène sanitaire et rapporteur, Souleymane Sani, le représentant de la police municipale et membre, Wilfrid Basile Kyélem, le représentant de la police nationale et membre, le Lieutenant Yembi Alassane Sawadogo.

Le représentant du service de l’élevage et membre, Kanfidini Ouoba, le représentant du service de l’environnement et membre, Moussa Dié, le chef du service de l’eau et de l’assainissement de la mairie, et membre, W. Jules Martin Sawadogo et la représentante de la direction provinciale de l’Eau et de l’Assainissement et membre, Roukyatou Kocty.

Les missions principales de la Brigade de la police d’hygiène publique sont entre autres, sensibiliser la population sur les règles d’hygiène publique, veiller à leur application sur le territoire communal, constater les infractions en la matière, notifier et percevoir les amendes auprès des contrevenants.

Le Tribunal, après avoir pris acte de la prestation de serment et rappelé les textes encadrant la mission, a autorisé les membres de la Brigade à entrer en fonction.

Le président du Tribunal, Hamado Kiendrébéogo, a prodigué des conseils aux membres de la brigade.

« La ville de Koupéla a besoin d’être assainie. Il vous appartient d’y veiller. Vous devez faire preuve de courage dans l’exercice de vos missions, car c’est la loi qui vous donne ce pouvoir. Tant que vous êtes dans la légalité, exercez pleinement vos fonctions, mais avec patience », a-t-il indiqué.

M. Kiendrébéogo, les a rappelés de ne pas tenir compte de leurs relations personnelles lorsqu’ils interviennent pour constater des infractions.

« Si vous remplissez vos missions avec rigueur, c’est toute la commune qui en bénéficiera. Quand on voit la diversité et la compétence de votre composition, il n’y a pas de raison que vous ne réussissiez pas », a dit le président du tribunal.

De son côté, le président de la Brigade, Bélem Adama, a demandé à la population de les accepter et de les accompagner.

« Nous allons d’abord mener des actions de sensibilisation avant d’appliquer rigoureusement les règles. Nous espérons donc la compréhension et la collaboration des citoyens», a précisé M. Bélem.

Dans le cadre de leur prise de fonction, les membres de la Brigade sont allés se présenter au Haut-Commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, qui leur a réaffirmé le soutien de l’administration :

« L’administration travaillera à vous accompagner, à vous faire accepter et à renforcer votre crédibilité. Nous sommes bien informés de la mise en place de cette brigade et de ses objectifs. Nous allons continuer la sensibilisation, mais il vous revient de prendre le relais. Nous voulons vraiment vous voir à l’œuvre sur le terrain », a-t-il ajouté.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo