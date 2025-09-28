BURKINA-KOURITTENGA- PARTENARIAT- EDUCATION -SOUTIEN

Kourittenga : L’Association solidarité Baskouré offre des kits scolaires à plus de 600 élèves

Baskouré, le 06 sept. 2025 (AIB)- l’Association solidarité Baskouré, a remis, le samedi 27 septembre 2024, des kits scolaires complets à plus de 600 élèves du CP1 à la terminale, de Lalaguin, Kadgadguin et Renga, des quartiers de la commune de Baskouré. Ce geste a été possible par le soutien de Antoinette Sandwidi et ses amis de la France.

« L’éducation est l’arme la plus puissante que vous poussiez utiliser pour changer le monde », c’est le slogan de l’Association solidarité Baskouré et ses partenaires français pour la réussite de l’éducation a Baskouré.

La cérémonie de remise de kits scolaires, s’est tenue le samedi 27 septembre 2024, dans une ambiance conviviale.

L’élève récipiendaire, Sawadogo Tatiana, a salué l’initiative en affirmant que ce soutien leur permettra de bien entamer l’année scolaire.

Dans le même élan, Larissa Nadembega, également bénéficiaire, a formulé le vœu que lors des prochaines éditions, l’association puisse penser à offrir des vélos pour faciliter les déplacements des élèves vers leurs établissements.

Au nom de l’association, le vice-président, André Sandwidi, a encouragé les élèves à redoubler d’efforts dans leurs études.

« Aujourd’hui c’est plus de 600 élèves que nous avons donné les kits scolaires pour la rentrée de 2025-2026. Nous vous demandons de bien travailler pour contribuer au développement de la commune de Baskouré », a-t-il lancé.

En plus de soulager les parents face aux charges scolaires, ce don illustre l’engagement constant de l’Association Solidarité Baskouré en faveur de l’éducation et du bien-être des enfants.

Une action qui, de l’avis des participants, contribue non seulement à alléger les difficultés financières des familles, mais aussi à renforcer l’égalité des chances entre les élèves de la commune.

Agence d’information du Burkina

