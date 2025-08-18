BURKINA-KOURITTENGA-SOCIETE-COHESION-RECONNAISSANCE

Kourittenga : L’Association Lagem-Taaba pour le Développement au service d’un développement local durable

Koupéla, 16 août 2025 (AIB)-L’Association Lagem-Taaba pour le développement (ALD) de Boangtenga a tenu, du jeudi 14 au samedi 16 août 2025 à l’école primaire publique de Boangtenga, dans la commune de Koupéla, la 4e édition de ses 72 heures, placée sous le thème : «Promouvoir la cohésion sociale pour un développement durable».

Les 72 heures de l’Association Lagem-Taaba pour le développement (ALD) de Boangtenga, ont mobilisé les filles et fils de la localité à la cohésion sociale et au vivre ensemble.

La clôture a eu lieu par une journée de retrouvailles dénommée «Bayir-daaré», en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses.

La localité de Boangtenga a accueilli une série d’activités marquées par une forte mobilisation des fils et filles de la communauté ainsi que des villages voisins.

40 femmes ont été formées en saponification, un tournoi de football inter-village, une visite santé aux femmes, une opération de don de plants suivie d’un reboisement, la récompense des meilleurs élèves et enseignants, sans oublier des prestations artistiques qui ont donné une ambiance festive à l’événement.

Au nom de l’Association, 12 élèves et 03 enseignants ont été primés, deux attestations de reconnaissance ont été remises à 2 parrains de l’activité, 10 sacs de riz en faveur des élèves déplacés internes et des prix pour les équipes de football.

Le parrain de l’évènement, El Hadj Seydou Ouédraogo, a appelé la jeunesse pour plus de cohésion sociale, gage d’un développement durable et harmonieux.

« Je m’engage à soutenir cette activité encore plus mais je demande également à la jeunesse de continuer de travailler pour l’atteinte des objectifs », a-t-il dit.

Selon le président de l’Association Lagem-Taaba pour le Développement (ALD), Gaston Yameogo, l’objectif principal des 72 heures, est de réunir tous les fils et toutes les filles de Boangtenga afin de renforcer la cohésion sociale, facteur indispensable pour impulser le développement.

« Grâce à la mobilisation de tout le monde, je peux dire que l’objectif est atteint et je me sens vraiment un président comblé », a indiqué M. Yameogo.

Le secrétaire général de la province du Kourittenga, Fernand Ndo, représentant du Haut-commissaire, a salué l’initiative et encouragé l’Association Lagem-Taaba pour ses actions en faveur du vivre-ensemble et du progrès local.

« Cette activité va dans la droite ligne des objectifs du gouvernement de notre pays », a-t-il ajouté.

Au-delà de la communauté hôte, cette activité s’est révélée être un véritable cadre de rassemblement et de fraternité pour les villages voisins, témoignant de la force de l’union dans la construction d’un avenir commun.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo