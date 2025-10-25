BURKINA-KOURITTENGA-DON-KITS-SCOLAIRES-ELEVES-VULNERABLES

Kourittenga : L’association ASECO offre des kits scolaires à 200 élèves déplacés internes et vulnérables

Koupéla, 25 oct. 2025 (AIB)-L’Association solidarité, éveil communautaire (ASECO), a remis, ce samedi 25 octobre 2025 à Koupéla, des kits scolaires à 200 élèves déplacés internes et vulnérables de la province du Kourittenga, d’une valeur de plus 700 000 FCFA, en présence du représentant de la directrice provinciale de l’Action humanitaire, Richard Thiombiano.

L’ASECO, dans son élan de manifester sa solidarité, a réuni au total, 400 kits scolaires dont 200 kits au profit de 200 élèves vulnérables dans le Kourittenga et 100 kits scolaires pour 100 élèves vulnérables à Tenkodogo et à Ouargaye.

Selon le président de l’association, Lamoussa Robgo, ce geste matérialise l’une des missions de l’association qui est de manifester sa solidarité à l’endroit des personnes vulnérables.

« Cela est notre contribution à soutenir les élèves et leurs parents et à l’Etat aussi qui ne cesse de poser des actions pour que nos enfants puissent étudier dans de très bonne condition », a-t-il fait savoir.

M. Robgo, a indiqué que l’ASECO avec ses partenaires vont toujours conjuguer leurs efforts à multiplier ce genre d’initiative et à accompagner l’école burkinabè à avancer.

Le représentant des parents d’élèves bénéficiaires, Mathieu Kafando, a indiqué que c’est avec un sentiment de satisfaction et de reconnaissance « que nous accueillons l’association ASECO qui a bien voulu faire un don de kits scolaires à nos enfants ».

Pour lui, ce geste va contribuer à soulager un tant soit peu les peines de nous les parents.

Le représentant de la directrice provinciale en charge de l’Action Humanitaire du Kourittenga, Richard Thiombiano, a, au nom de sa hiérarchie, remercié l’association ASECO pour son geste noble qui vient encourager les élèves et soulager les parents.

