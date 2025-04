BURKINA-KOURITTENGA-AMBASSADEUR-BELGIQUE-VISITE

Kourittenga : L’ambassadeur du royaume de Belgique visite les réalisations de ENABEL dans deux régions

Koupéla, 16 avril 2025 (AIB)-L’ambassadeur du royaume de Belgique au Burkina Faso, Erwin De Wendel, a visité le lundi 14 avril 2025, les réalisations de l’Agence belge de développement (Enabel), dans les régions du Centre-Est et le Plateau Central, dans le cadre de la coopération bilatérale entre le royaume de Belgique et le Burkina Faso.

L’ambassadeur a été reçu par le gouverneur de la région du Centre-Est, le Colonel Aboudou Karim Lamizana, en présence d’autorités administratives.

Il a visité entre autres, le centre hospitalier régional de Tenkodogo, le centre d’innovation, l’unité de compostage de l’ONG Ile de Paix et son partenaire de mise en œuvre ARFA et du kiosque de vente de produits forestiers non ligneux à Koupéla.

Une présentation des capsules vidéo sur le bafond de Dassui, dans la commune de Dialgaye et des produits issus de l’unité de production de biochar de Pouytenga, ont marqué la visite de l’ambassadeur du royaume de Belgique, dans le Centre-Est.

Pour le gouverneur du Centre-Est, cette visite a permis de passer en revue quelques réalisations de Enabel dans la région.

« Ce que Enabel a fait est important et nous avons échangé avec l’ambassadeur pour voir comment accentuer et maintenir ce qu’ils ont fait pour la population de la région du Centre-Est. Je crois que Enabel est en droit ligne avec ce que le gouvernement a comme plan d’action et nous leur demandons de nous accompagner davantage», a-t-il soutenu.

Dans la région du Plateau Central, dans la commune de Mogtédo, l’ambassadeur a visité le site de bafond.

Le Président de la délégation spéciale de Mogtéodo (PDS), Noomwendé Abdoulaye Kanazoé, s’est réjoui de la promesse de Enabel pour l’aménagement du bafond qui est très utile pour sa population.

Selon M. Kanazoé, c’est une satisfaction de recevoir l’ambassadeur qui est venu visiter le basfond d’aménagement pour atteindre l’autosuffisance alimentaire qui s’inscrit en droite ligne avec la vision actuelle du gouvernement qui est d’assurer la souveraineté alimentaire.

« Nous espérons que les promesses de doter les exploitants de l’engrais, des intrants voient le jour parce que ce site est très important pour la population», a indiqué le président de la délégation spéciale de Mogtéodo.

Le PDS de Mogtédo, a également ajouté qu’en dehors de l’aménagement du bafond prévu, la commune a bénéficié de formations sur l’entreprenariat, des subventions pour la réalisation des infrastructures et le renforcement des capacités des acteurs de la commune.

L’ambassadeur du royaume de Belgique au Burkina Faso, a apprécié l’ensemble des réalisations de Enabel dans le Centre-Est et à Mogtédo dans le Plateau Central.

« Nous avons eu à échanger sur notre partenariat dans la région du Centre-Est et au-delà, visiter quelques réalisations de Enabel. Nous sommes très satisfaits des réalisations », a poursuivi Erwin De Wendel.

Pour lui, Enabel fait partie d’un partenariat entre la Belgique et le Burkina Faso.

« Dans cet élan de développement, les orientations viennent du Burkina et nous sommes là pour accompagner», a précisé l’ambassadeur, Erwin De Wendel.

L’Agence belge de développement (Enabel) a un programme bilatéral dans la région du Centre-Est jusqu’en 2027.

