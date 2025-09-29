BURKINA-KOURITTENGA-JOURNEE-JEUX-COMMUNAUTAIRES

Kourittenga : La journée des jeux communautaires de la paix organisée sous le signe de la cohesion sociale

Nohoungo, le 28 sept. 2025 (AIB)- L’Association jeunesse unie de Nohoungo (AJUN), a organisé, le samedi 27 septembre 2025, la journée des jeux communautaires de la paix. La celebration a été placée sous le signe de la cohésion sociale et de la promotion culturelle.

La journée a débuté par une course cycliste feminine et des jeux traditionnels, transmetteur de valeurs culturelles.

Course à dos d’âne, waré, tirs de lance-pierre, pétanque et babyfoot, ont attiré de nombreux amateurs, qui ont rivalisé d’habileté et de stratégie, dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Le traditionnel ‘’dassandaaga’’ a également accompagné la célébration. Des mets et boissons locaux ont fait honneur à la gastronomie burkinabé et réjouient les participants.

“Nous sommes vraiment content de cette célébration qui nous rassemble tous. Nous souhaitons que les promoteurs l’organise encore l’année prochaine”, a confié Sidonie Oubda, une habitante de Nohoungo.

Un match de gala entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les jeunes de Nohoungo, s’est soldé par 1 but à 0, en faveur de l’équipe de Nohoungo, a clôturé la journée.

Pour le président de l’Association jeunesse unie de Nohoungo, Réné Ibeogo, ce match est une marque de reconnaissance et de soutien à l’ensemble des FDS pour le service rendu à la nation.

“ Nous sommes très content de la mobisation qui était au beau fixe. Avec l’engagement de la jeunesse nous sommes sur de faire encore mieux l’année prochaine”, a -t – il ajouté.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a salué l’initiative et a encouragé la collaboration entre forces de défense et civils.

Agence d’information du Burkina

