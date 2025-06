BURKINA-KOURITTENGA-COMMEMORATION-JOURNEE-ENFANT-AFRICAIN

Kourittenga/Journée enfant africain : « Nous demandons à être pris en compte lors des décisions », porte-parole

Koupéla, 16 juin 2025 (AIB)-L’ONG Plan International, bureau du Centre-Est et de l’Est à Koupéla, a commémoré ce lundi 16 juin 2025, en collaboration avec la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire du Kourittenga, la 35e édition de la Journée de l’enfant africain. Le porte-parole des enfants a demandé leur prise en compte lors des décisions les concernant.

La commémoration de la journée de l’enfant africain s’est tenue dans la cour de l’ONG Plan sous la présidence du secrétaire général de la province du Kourittenga, Fernand N’Do, représentant le Haut-commissaire.

L’activité était placée sous le thème : « Investir dans l’enfant burkinabè, c’est bâtir une nation fière de ses valeurs ».

« Pour notre épanouissement, nous demandons à être pris en compte dans vos actions et programmes et être placé au centre de vos décisions nous concernant», a déclaré le porte-parole des enfants, Rabiatou Sondé, qui a livré le message des enfants.

Ils se sont engagés à être des ambassadeurs à promouvoir les bonnes pratiques et à incarner les valeurs civiques et patriotiques qui permettront d’investir un Burkina Faso prospère et de paix.

Selon le directeur de l’ONG Plan International bureau de Koupéla, Mahomet Ouédraogo, sa structure, présente au Burkina Faso, il y’a de cela 20 ans, œuvre pour le droit des enfants.

Pour lui, elle va toujours contribuer aux côtés du gouvernement à promouvoir les droits et assurer la protection et le bien-être des enfants à travers l’appui technique et la mobilisation des ressources pour la réalisation des activités en leur faveur.

Le secrétaire général de la province du Kourittenga, Fernand N’Do, a indiqué que la planification et la budgétisation aux questions des droits de l’enfant doivent être institutionnalisées à tous les niveaux.

« Les capacités des acteurs locaux doivent être renforcées en la matière et les enfants eux-mêmes doivent être impliqués davantage dans le processus des décisions les concernant», a soutenu le M. N’Do.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/ar