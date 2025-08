BURKINA-KOURITTENGA-EDUCATION-CLOTURE-ANNEE-SCOLAIRE

Kourittenga/Journée de l’excellence : L’école primaire publique de Kokemnoré présente un taux de réussite de 100 % au CEP 2025

Koupéla, 02 août 2025 (AIB)-La communauté éducative de l’école primaire publique de Kokemnoré, a tenu, le samedi 02 août 2025, sa journée de l’excellence dans l’enceinte de l’établissement. L’activité a été placée sous le haut patronage de sa Majesté Naaba Laltanga de Kokemnoré, en présence des représentants de Naaba Yemdé, le Kourit-Yir-Soaba, du corps enseignant et des parents d’élèves.

Les élèves de l’école primaire publique de Kokemnoré ont vu leurs efforts récompensés, le samedi 02 août 2025, à travers une journée de l’excellence.

L’école a réalisé un taux de succès de 100% à cette session 2025, des examens du Certificat d’étude primaire (CEP).

Cinq meilleurs élèves de chaque classe ont reçu des fournitures scolaires en guise de récompense.

Le directeur de l’école primaire de Kokomnoré, Somnoma Ouédraogo, a fait savoir que le taux de 100%, était un défi que les enseignants de l’école s’étaient lancés dès le début de l’année scolaire.

« L’année dernière, nous avons fait 100% de réussite et qu’il fallait maintenir le cap quoi qu’il advienne », a laissé entendre le directeur de l’école.

Somnoma Ouédraogo, a indiqué que l’ensemble du personnel s’est encore investi afin que nous parvenions à ce résultat qui fait la fierté des parents, les élèves eux-mêmes et nous.

« Nous avons bénéficié du soutien des parents d’élèves et du Chef de Kokemnoré et nous leurs traduisons toute notre reconnaissance. Au vue du niveau actuel des élèves qui seront bientôt les candidats aux examens du CEP session 2026, nous prions maintenir le même taux et poursuivre dans cette lancée », a-t-il dit.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) Koupéla 1, Christophe Yaméogo, a félicité le corps enseignant pour les efforts consentis et a, par ailleurs, exhorté les parents d’élèves à s’impliquer davantage dans le suivi et l’accompagnement des enfants.

« A la rentrée prochaine, de nouveaux modules seront intégrés dans les établissements scolaires sur l’ensemble du territoire national», a-t-il informé.

Le Chef de Kokemnoré, sa Majesté Naaba Laltanga, s’est dit satisfait à l’issu des résultats aux examens tout en réaffirmant sa disponibilité à continuer de soutenir l’école primaire publique de Kokemnoré.

Le Dapor-Naaba de Koupéla, au nom de sa Majesté Naaba Yemdé de Koupéla, a félicité sa majesté de Kokemnoré et la communauté éducative et a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes qui œuvrent au quotidien pour l’éducation des futurs bâtisseurs de notre pays.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo