Kourittenga/Immersion patriotique : Le message du Chef de l’Etat livré aux immergés patriotiques de Koupéla

Koupéla, 13 août 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, assisté par des autorités administratives, coutumières, militaires et paramilitaires du Kourittenga, a livré, dans la matinée de ce mercredi 13 août 2025, le message du Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, aux immergés patriotiques à Koupéla, après une montée des couleurs nationales dans le camp des immergés.

Ils sont au total 1409 nouveaux bacheliers en immersion patriotique à Koupéla, qui ont prêté une oreille attentive ce mercredi 13 août 2025, au message du Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Je vous félicite pour votre succès à cet examen crucial de votre cursus scolaire et universitaire. Il est nécessaire pour vous de comprendre que notre pays est dans une révolution. Et c’est pourquoi, nous avons décidé de vous initier et de vous donner un certain nombre de rudiment pour affronter la vie active», a indiqué le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo.

Selon lui, l’immersion patriotique a été initiée pour eux et qu’ils doivent être fiers d’être la première promotion.

«La révolution a besoin des citoyens nouveaux, patriotes, intègres, solidaires. Vous devez apprendre à ne jamais trahir la mère patrie. Vous devrez comprendre d’où vous venez et aujourd’hui, qu’est-ce que sait que notre révolution, ce que vous voulez pour votre patrie et projeter l’avenir», a-t-il dit.

M. Ilboudo, a ajouté que les bacheliers doivent comprendre comment nos ancêtres s’y sont pris pour que nous soyons là aujourd’hui en tant que burkinabè.

«Vous devez donner du sien pour apprendre les valeurs du patriotisme», a soutenu le Haut-commissaire.

Il a souhaité que les immergés passent de très bons moments d’apprentissage pour que le pays puisse vraiment compter sur eux par ce qu’ils sont l’avenir de la nation.

Moctar Ilboudo les a exhortés à rependre le message qu’ils vont apprendre pour que tous ceux qui n’ont pas eu la chance d’être à cette immersion patriotique puissent apprendre de vous, ce que sait que le patriotisme, l’engagement pour la patrie.

«Apprenez bien, je vous souhaite très bon courage, la patrie ou la mort, nous vaincrons», a-t-il conclu.

