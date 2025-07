BURKINA-KOURITTENGA-INCINERATION-PRODUITS-PROHIBES

Kourittenga/Fraude : Des produits prohibés estimés à plus de 50 millions de F CFA incinérés

Koupéla, 16 juil. 2025 (AIB)- Le Tribunal de grande instance (TGI) de Koupéla, a incinéré, ce mardi 16 juillet 2025 à Zaogo, des produits prohibés composés de 290 cartons de cigarettes, de produits pharmaceutiques impropres à la consommation et de la drogue, issus de la fraude et de la contrebande d’une valeur estimée à 50 millions de FCFA.

En présence du Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo et des corps constitués, l’incinération des produits prohibés issus de la fraude, ont été incinérés, ce mardi 16 juillet 2025 sur le site d’incinération de la mairie de Koupéla situé dans le village de Zaogo à quelques kilomètres de la ville de Koupéla, par le TGI de Koupéla.

La conjugaison des efforts des Unités de police judiciaire du Kourittenga a permis la saisie des produits prohibés composés de 290 cartons de cigarette de marque « Yes », « Bon » et « Cyre », des produits pharmaceutiques impropres à la consommation et d’une importante quantité de drogue.

Ces produits prohibés saisis, ont été évalués à plus de 50 millions de FCFA.

Selon le Substitut du Procureur du Faso, près le TGI de Koupéla, Dramane Birba, l’incinération de ces produits prohibés se veut un message de tolérance zéro contre les auteurs de contrebande et de fraude.

Il a précisé qu’en dehors de la saisie de ces produits issus de la fraude, les auteurs ont été poursuivis, jugés et condamnés à des peines privatives de liberté et à des peines d’amendes.

A entendre le Procureur Birba, la saisie de ces produits évalués à une grande valeur constitue une victoire en matière de lutte contre la fraude et les activités de contrebande.

Il par ailleurs félicité les unités de police judiciaire pour le travail abattu tout en invitant les populations à une franche collaborations avec les autorités compétentes afin de pouvoir venir à bout de ce phénomène.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a salué les actions combinées de l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la saisie de ces produits prohibés issus de la fraude et de contrebande et à sanctionner les auteurs.

Il a rassuré de l’engagement ferme de l’administration quant à la lutte contre le trafic illicite et a salué la collaboration des populations, tout en les invitant à dénoncer tout acte illicite.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo