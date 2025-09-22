BURKINA-KOURITTENGA-SPORT-FOOTBALL-FASO-MEEBO

Kourittenga/Football : L’équipe Junior FC s’adjuge la coupe de maracana de l’AJeM

Koupéla, le 20 sept. 2025 (AIB)-L’Association jeunesse en mouvement (AJeM), a tenu, le samedi 20 septembre 2025 au terrain du secteur n°3 de Koupéla, la finale de sa 11e édition du tournoi maracana sous le thème « jeunesse du Kourittenga, par le sport et nos contributions diverses, soyons utiles à notre patrie : soutenons l’initiatives Faso Meebo ». L’équipe Junior FC a remporté la coupe face à celle de Kourit FC, par le score de 2 buts à 1, après les tirs au but.

La finale 11e édition du tournoi maracana a connu son épilogue le samedi 20 septembre 2025 au terrain du secteur n°3 de Koupéla, avec la victoire de l’équipe Junior FC face à celle de Kourit FC.

Pendant deux fois vingt minutes, les deux formations se sont neutralisées, laissant le score vierge jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre.

A l’issue de la séance des tirs au but, Junior FC a pris le dessus, s’imposant par 2 buts à 1, soulevant ainsi le prestigieux trophée de cette 11e édition.

L’équipe victorieuse a reçu une enveloppe de 50 000 F CFA, un jeu de maillots, un ballon, des médailles et le trophée.

L’équipe finaliste perdante a bénéficié d’une enveloppe de 40 000 F CFA, d’un jeu de maillots et d’un ballon.

En marge de la compétition, des attestations de reconnaissance ont été remises à des personnalités et acteurs ayant contribué au développement de cette initiative et à la réussite de ce tournoi.

Le parrain, Hubert Zoungrana, a salué cette initiative et a félicité les organisateurs pour leur engagement pour le bien-être de la communauté ?

« Je suis content d’être parrain aujourd’hui à cette compétition car j’ai constaté les efforts des organisateurs. Je me suis dit que cela mérite un soutien de ma part pour les encourager à aller de l’avant », a-t-il déclaré.

Le président de l’Association jeunesse en mouvement, Alain Désiré Zoungrana, a pour sa part exprimé sa gratitude envers toutes les personnes qui ont soutenu cette initiative depuis sa création.

« Le MAJeM et le MAFA sont initié pour accomplir un objectif. Vu la mobilisation d’aujourd’hui, je peux dire que notre objectif est atteint. Nous avons pu faire un don à Faso Meebo avec l’accompagnement des bonnes volontés car ça faisait partir de notre objectif de cette 11e édition», a-t-il dit.

La cérémonie a connu la présence des autorités administratives et coutumières.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo