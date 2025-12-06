Burkina-Kourittenga-Don-Initiative-Faso Mèbo

Kourittenga/Faso Mêbo : Sa Majesté Naaba Yemdé fait un don de matériels et matériaux de construction de plus de 12 millions FCFA

Koupéla, 06 déc. 2025 (AIB)-Sa majesté Naaba Yemdé, le Kourt-Yir-Soaba de Koupéla, à l’occasion de la célébration de sa fête traditionnelle, le Nakobo, édition 2025, a remis, ce samedi 06 décembre 2025 Koupéla, du matériel et des matériaux de construction et autres estimée à plus de 12 millions de FCFA au profit de la Brigade initiative « Faso Mèbo » du Kourittenga.

Estimé à 12 709 000 FCFA, le don est composé d’une bétonnière, 02 tables vibrantes, 1000 moules, 01 compacteur, 20 tonnes de ciment, 10 marteaux en plastique, 02 tonnes de Sikalite, 40 tonnes de gravier, 40 bennes de sable, 05 brouettes, 60 gants, 12 pelles chinoises, 12 truelles, 24 pioches, 01 foyer de gaz, 01 bouteille de gaz chargée, 01 fût de gasoil, 01 fût d’essence et des ustensiles de cuisine.

La remise qui a eu lieu le samedi 06 décembre 2025 à Koupéla, a connu la présence du Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, du coordonnateur de la Brigade « Faso Mèbo » du Nakambé, le lieutenant Abdoul Fatao Sawadogo, des corps constitués du Kourittenga ainsi qu’une forte délégation de la chefferie coutumière.

A en croire au Kourt-Yir-Soaba, sa majesté Naaba Yemdé de Koupéla, « ce don fait n’est qu’un devoir citoyen exprimé envers sa nation. »

Il a sollicité le don de soi et l’engagement des populations et surtout les jeunes autour de cette initiative de « Faso Mèbo » pour un réel développement local.

« Sachez que ce ne serait qu’à travers une synergie d’efforts, d’engagement et les contributions des filles et fils de ce pays que nous pourrons ensemble faire du Burkina Faso et particulièrement notre province le Kourittenga, un Eldorado», a-t-il déclaré.

Agence d’information du Burkina

AWS/HB/OO